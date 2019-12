Zwei planschende Kinder in einem kleinen Teich am Fuß der großen Linde sind Teil des Motivs.

Am Spielplatz in Gernlinden, genauer gesagt daneben, gibt es wieder ein Planschbecken. Das neue freilich bietet ganzjährige Freuden und ist obendrein fern von jeglichem Verdacht, eine Gefahr für die Kinder darzustellen. Denn das neue Nass besteht lediglich aus Farbe. Es ziert als Basis eines Gemälde des Potsdamer Unternehmens Art-Efx die Trafostation neben dem Spielplatz in der Mitte von Maisachs zweitgrößtem Ortsteil. Der eigentliche Blickfang des vom Bayernwerk in Auftraggeber gegebenen Kunstwerks allerdings ist nicht das Wasserbecken, sondern eine Linde im Wandel der Jahreszeiten.

Der mächtige Baum zeigt auf der der Heinzingerstraße zugewandten Seite sein sattgrüne Krone in voller Pracht, die benachbarte Gebäudeseite Richtung Brucker Straße ist im herbstlichen Gelb gestaltet, die anderen Seiten des Trafohäuschens zeigen den Baum im Frühjahr und Winter. In der Krone der Sommer- und Herbstlinde ist ein Baumhaus mit spielenden Kindern zu sehen; auch im Wasserbecken planschen Kinder, und auf der dem Winter gewidmeten Seite des seit 1972 in Betrieb Transformatorenhäuschens spielen sie mit einem Schneemann.

"Das Motiv passt mit den vielen Kindern perfekt zum dahinterliegenden Spielplatz", freut sich Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU) bei der offiziellen Einweihung. Zu der sind seine Stellvertreter Roland Müller und Waltraut Wellenstein gekommen, Gabi Zotz vom Förderverein Spielplatz Gernlinden, die Rektorin der Grundschule Sabine Schmidt sowie die Pressesprecherin der Bayernwerke, Silke Mall. Zotz, die in der Grundschule Gernlinden unterrichtet, erläutert, dass beide vierten Klassen Entwürfe zur Verschönerung des Trafoturmes gemacht haben. Sie wurden den Gestaltern in Potsdam übermittelt und flossen schließlich als Ideen in das Motiv mit ein.

"Der Anstoß war, dass ich aufs Bayernwerk zugegangen bin, weil wir den hässlichen Turm loswerden wollten", erzählt Seidl. Der Maisacher Bürgermeister hatte vor seiner politischen Karriere selbst beim damaligen Stromversorger in Maisach gearbeitet. Wie Kommunalbetreuerin Mall ergänzt, verfahren die Bayernwerke häufig mit den grauen, wenig attraktiven Trafohäuschen in dieser Art. "Entweder wir streichen sie oder wir lassen sie künstlerisch verschönern." Ähnliche Kunstwerke seien etwa in Starnberg, Unterhaching oder Aying zu bewundern. Die Kooperation mit den Sprayern läuft bereits seit mehreren Jahren. Die Bayernwerk-Schwester Edis mit Sitz in Fürstenwalde/Spree (Brandenburg) kooperiert ebenfalls mit Art-Efx. Von der Kooperation erhoffe man sich auch, dass die Gebäude von Sprayer-Attacken verschont bleiben, verweist Mall auf den "Ehrenkodex unter Sprayern". Die Bemalung kostete übrigens etwa 8000 Euro, die Gesamtkosten konnte Mall nicht nennen, da diverse Unternehmensbereiche Art-Efx nutzen.