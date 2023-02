Protokolle von Florian J. Haamann

Genau ein Jahr ist es nun her, dass russische Truppen in der Ukraine eingefallen sind. Das große Leid, das seitdem das Land überzieht, reicht bis in den Landkreis. Es belastet die Familien, die es geschafft haben, zu flüchten, die aber Angehörige verloren haben und sich mühsam ein neues Leben aufbauen müssen. Es betrifft ebenso die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die sich hier vor Ort um die Geflüchteten kümmern und dabei mit ihren Traumata konfrontiert sind, aber auch mit dem Unwillen der Behörden. Und es hat das Leben jener Brucker Helfer für immer verändert, die unzählige Male mit Hilfskonvois ins Kriegsgebiet gereist sind. Einige dieser Menschen sollen hier die Möglichkeit bekommen, über ihre Erfahrungen in den vergangenen zwölf Monaten zu berichten.