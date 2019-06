7. Juni 2019, 22:23 Uhr Überraschung im Hauptausschuss Großprojekt wird günstiger

Am Olchinger Großen Berg sollen 60 Wohnungen entstehen

Von Katharina Knaut, Olching

Das Großbauprojekt am Großen Berg kostet rund 3,2 Millionen Euro weniger als erwartet. Das gab Bürgermeister Andreas Magg (SPD) im Hauptausschuss bekannt. Rund 6,1 Millionen Euro hatte die Stadt für den Spezialtiefbau eingeplant. Der umfasst unter anderem die Entfernung der Altlasten. Die beauftragte Firma erledigt diese Arbeiten nun schon für rund 2,9 Millionen Euro. Das Unternehmen sei in der direkten Umgebung angesiedelt, Altlasten könne es ortsnah deponieren, erklärte Magg. Dadurch ergebe sich die Preisdifferenz. Natürlich gehe man von bestimmten Altlasten aus, sagte Magg ein. Finde man noch anderes Material, könne es teurer werden. Nun habe man aber einen guten Puffer. Auf dem Grundstück am Großen Berg sollen 60 Wohnungen entstehen, 30 davon kommunal gefördert und barrierefrei. Geplant ist auch eine Kindertagesstätte. Die ersten Räume können voraussichtlich im Herbst 2020 bezogen werden.