Für die Kinder und Jugendlichen von Turmgeflüster sind die Stadtbibliothek in der Aumühle und das Gelände drumherum seit fast 15 Jahren ein magischer Ort, voller Inspirationen, Ideen und Möglichkeiten, ein Raum für Visionen und ein Nährboden für Kreativität. Ein Spielraum für Geschichten. Eine Heimat für Fantasten und Realisten. Lieblingsplatz für Individualisten und Teamplayer. Zufluchtsort und Freiheit. Mit einem Fotoprojekt von Sara Krippgans und Valerie Theis zeigen die Jugendlichen der Öffentlichkeit nun, was sie mit dem Ort verbinden. Die Ausstellung wird am Dienstag, 7. Januar, von 19 Uhr an im Mehrgenerationenhaus, Am Sulzbogen 56, in Fürstenfeldbruck eröffnet, danach sind die Fotografien bis zum 16. Januar dort zu sehen. Räume und Menschen stehen in Wechselwirkung zueinander. Räume beinflussen Menschen. Sie können Kreativität fördern oder verhindern. Vorgefertigte und perfekte Räume lassen keine Freiräume zu und behindern die Fantasie. Das Aumühlengelände befindet sich im Umbruch. Etwas Neues und Spannendes soll dort entstehen und die Jugendlichen von Turmgeflüster freuen sich darauf, daran teilhaben zu dürfen.