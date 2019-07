28. Juli 2019, 21:34 Uhr Türkenfeld Engagiert und streitbar

44 junge Landwirte erhalten ihre Abschlusszeugnisse. Nun sollen sie sich für ihren Beruf einsetzen und sich stets fortbilden

Von Manfred Amann, Türkenfeld

Im Rahmen einer feierlichen Freisprechung haben 44 junge Landwirte zum Abschluss ihrer Ausbildung im Gasthof Hartl in Türkenfeld ihre Zeugnisse ausgehändigt bekommen. "Es ist eine Entscheidung fürs Leben", sagte Kreisobmann Georg Huber bei der Feier. Die solide Ausbildung sei nur der Grundstein. Weiterbildung findet Huber unabdingbar, weil man sich in Diskussionen nur behaupten könne, wenn man auf dem neuesten Kenntnisstand sein und. Zudem riet er in seiner leidenschaftlich vorgetragenen Grußbotschaft den Junglandwirten, sich ehrenamtlich zu engagieren und den Beruf Landwirt bei allen Gelegenheiten zu repräsentieren.

Aufhorchen ließen Hubers kritische Anmerkungen zum Größenwachstum in der Landwirtschaft. "Denkt daran, wenn jemand dazu pachten kann, hat ein Kleiner vermutlich das Handtuch geschmissen", sagte er. "Entwickelt euch weiter, aber nicht nach Hektar, Doppelzentner und PS." Weiter ermunterte Huber die Absolventen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, dabei aber nicht die Familie zu vergessen und vor allem: "Vergesst das Leben nicht".

"Die Landwirte durchleben derzeit turbulente Zeiten", dennoch sollten sich die Jungbauern nicht beirren lassen, sagte Günter Biermayer, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck. Es seien die Bauern gewesen, die die viel bewunderte bayerische Kulturlandschaft geschaffen hätten und sie weiter pflegten. Er appellierte an die Absolventen, sich fortzubilden und sich selbstbewusst kritischen Diskussionen zu stellen, "damit die Lage nicht schlimmer wird als sie ist". Dass die Stimmung bei den Landwirten momentan nicht gut sei, sagte auch Landratsstellvertreterin Martina Drechsler. Sie gratulierte allen, diesen schönen Beruf eingeschlagen zu haben.

Aus dem Landkreis haben sieben junge Männer ihr Zeugnis bekommen: Martin Bock (Nassenhausen), Christian Hackl (Grafrath), Johannes Kapplmeir und Felix Schaber (Egenhofen), Alexander Rottenfußer (Unterschweinbach), Willibald Schamberger (Kottgeisering) und Andreas Wagner (Maisach). Den besten Notenschnitt erreichte mit 1.07 Bianca Strobl aus Rudelzhausen (Dachau), gefolgt von Theresa Eichenseer aus Velburg (Oberpfalz) mit 1,54. In ihrem Rückblick auf die Ausbildung dankte Eichenseer ihren Eltern, ihr erlaubt zu haben, "weit weg von zuhause" die Lehre zu absolvieren. "Ich habe es trotz der Fahrten genossen und keine Minute bereut", sagte sie.

Der Gesamtnotendurchschnitt von 2,91 sei hervorragend, lobte Bildungsberaterin Elisabeth Goldstein, die für Engagement für Schüler, Lehrkräfte und Ausbildungsorganisation von Schulleiterin Marianne Heidner ausdrücklich gelobt wurde. Einen Abriss mit Fotos über Anforderungen zeigte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Josef Riedlberger. 23 der 44 Absolventen haben eine landwirtschaftliche Lehre hinter sich, die in der Regel aus einem Berufsgrundschuljahr und zwei Lehrjahren auf zwei Ausbildungsbetrieben besteht, aber auch verkürzt werden kann. Alle Absolventen haben im letzten Lehrjahr auf Ausbildungsbetrieben in den Landkreisen Landsberg am Lech, Dachau und Fürstenfeldbruck, ihre Kenntnisse erworben. Die übrigen 21 Absolventen sind nebenberuflich in der Landwirtschaft tätig und haben in Abendveranstaltungen parallel zur Berufsausübung das zweijährige Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) am AELF erfolgreich durchlaufen. Locker und engagiert erzählte Eugen Hemberger aus Andechs, warum er als gelernter Koch das BiLa absolvierte. "Wir erzeugen und vermarkten auf unserem Betrieb mit Hotel Wildspezialitäten. Bei der Zucht von Wildtieren sind landwirtschaftliche Kenntnisse zwingend erforderlich", sagte er. Die Ausbildung sei "perfekt" gewesen, er habe viel gelernt, auf dem er nun aufbauen könne.