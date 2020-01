Alkoholisierter Fahrer fährt bei Peutenmühle in Kurve geradeaus

Nur noch die Rücklichter des neuwertigen schwarzen BMW ragten aus dem Wasser, als die Beamten der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck nachts an der Unfallstelle am Löschweiher beim Türkenfelder Ortsteil Peutenmühle eintrafen. Das Schlimmste ist freilich nicht eingetreten, denn der 30 Jahre alte Autofahrer aus dem westlichen Landkreis konnte sich trotz misslicher Lage selbst aus dem ins Wasser gelenkten Fahrzeug befreien und in Sicherheit bringen. Da sein Auto nicht mehr zur Verfügung stand, ließ er sich von einem Freund abholen und verständigte anschließend die Polizei.

Den Beamten berichtete er, dass er am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr von Eching (Landkreis Starnberg) kam und an der Abzweigung vor Peutenmühle mit seinem Auto geradeaus in den Weiher fuhr. Die Ursache für das Missgeschick war den Polizisten schnell klar, ein Test auf Alkoholisierung ergab knapp 1,6 Promille. Um das Auto bergen zu können, musste die Feuerwehr Grafrath mit einem Schlauchboot anrücken. Mit einem Kran konnte das Fahrzeug schließlich aus dem Wasser gezogen werden. Wie die Polizei noch mitteilte, lief weder Öl noch Benzin aus.