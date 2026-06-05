Auch wenn sie wieder einmal eine herbe Enttäuschung zu verarbeiten haben, die Anhänger des TSV 1860 München bleiben sich und ihrem Herzensverein treu – wie eine Umfrage unter Fans in der Region löwenstark bestätigt.

1860-Fans sind Turbulenzen gewohnt. Und jetzt enden diese – wieder einmal – mit einem Zwangsabstieg. Daran knüpft sich auch die Frage, ob der seit 15 Jahren wirkende Investor gut war für den Verein oder eher das Gegenteil. Die SZ hat sich bei Löwen-Anhängern aus der Region umgehört. Auch wenn ihre Bewertungen der aktuellen Entwicklung unterschiedlich ausfallen, eines eint die Fans: die Treue zu ihrem Herzensverein.