18. Juni 2019, 21:42 Uhr Traditionelle Sportveranstaltung Staubiges Spektakel

Elite der Speedwayfahrer tritt an Fronleichnam in Olching an

Von Karl-Wilhelm Götte, Olching

Die Motoren knattern gewaltig. Wenn sich das Startband hebt, rasen die Speedwayfahrer in einem irren Tempo um die Sandbahn in den Olchinger Amperauen herum. Diesmal - so die Wetterprognosen - werden sie am Fronleichnamstag eine riesige Staubfahne hinter sich herziehen. Fronleichnam und die "German Open" der Speedwayfahrer ist ein Traditionstermin. Da fahren nicht nur irgendwelche Fahrer im Oval an der Toni-März-Straße herum, sondern die Besten dieser Branche. Angeführt werden sie vom Lokalmatador Martin Smolinski, der dieses Rennen schon viermal gewonnen hat, zuletzt 2014.

Der 34-jährige Olchinger ist Speedway-Weltmeister auf der Langbahn und seit vielen Jahren Profi mit Engagements in diversen Ländern. Das bedeutet aber noch nicht, dass Smolinski auf seiner Heimbahn unschlagbar wäre. Dazu ist das Starterfeld zu erlesen. "Wir bieten Spitzenathleten aus ganz Europa auf", heißt es auf der Internetseite des Veranstalters, des Motorsportclubs Olching (MSC), "und ein australisches Sahnehäubchen". Gemeint ist der 28-jährige Sam Masters, einer der Mitfavoriten. Dazu zählen auch die Dänen Claus Vissing und Andreas Lyager sowie die Schweden Peter Ljung und Joel Kling. Auch der Finne Tero Aarnio kann gewinnen, genauso wie Zdenek Simota (Tschechien) oder der Pole Marcel Kajzer. Der Österreicher Daniel Gappmaier, der Ukrainer Andriy Kobrin und Paco Castagna aus Italien stehen ebenfalls auf der Teilnehmerliste.

Ehe die Spitzenfahrer starten, zeigt der Nachwuchs sein Können. So donnern zehnjährige Mädchen und Buben um die Bahn herum. Ab zehn Uhr morgens wird trainiert; Start ist um 14 Uhr. Vorher können die Besucher einen Blick ins Fahrerlager werden.

Speedway German Open, Olching, Toni-März-Straße, Donnerstag, 20. Juni, Vorprogramm von 10 Uhr an; Start: 14 Uhr.