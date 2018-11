18. November 2018, 22:28 Uhr Tradition wird fortgeführt Wintersportort Landsberied

Seit 45 Jahren kann man in der kleinen Gemeinde Ski fahren. Nun hat sich ein Trio begeisterter Snowboarder gefunden, das den Schlepplift weiterbetreiben wird. Der Gemeinde ist dies eine Herzensangelegenheit

Von Heike A. Batzer, Landsberied

Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, dieser Gras bewachsene, etwas mehr als 200 Meter lange Hang zwischen Landsberied und Schöngeising. In alpinen Dimensionen wahrlich ein Hügel, im Landkreis Fürstenfeldbruck indes das einzige wintersporttaugliche Gelände, auf dem die Sportler ein technisches Hilfsmittel zum Aufstieg in Anspruch nehmen können. Generationen von Landsberiedern und anderen Landkreisbewohnern haben am Filzberg das Skifahren gelernt, seit vor 45 Jahren der Münchner Dieter Schlederer dort einen Schlepplift aufstellen ließ. Das machte den Wintersport für die Skifahrer der Siebzigerjahre, die zuvor noch mühsam den Filzberg hochsteigen mussten, um einiges komfortabler.

Den Schlepplift gibt es immer noch, weil sich Schlederer aber Ende des vorigen Winters aus Altersgründen zurückzog, sollte ein neuer Betreiber her. Schlederer selbst hatte anderthalb Jahre lang vergeblich nach einem Nachfolger Ausschau gehalten, zwischenzeitlich fand die Gemeinde ein junges Trio, das den Liftbetrieb von nun an übernimmt. Am Freitagnachmittag versammelten sich Florian Keller, Yves Eisenreich und Benedikt Fuchs oben am Filzberg, auch um ihre Zusammenarbeit mit Michael N. Rosenheimer und Jennifer Rosenheimer, Chef und Juniorchefin des Mammendorfer Instituts für Physik und Medizin (MIPM), dingfest zu machen. Jennifer Rosenheimer brachte eigens ihr Snowboard mit. Das sahen die drei neuen Betreiber gerne. "Wir haben eine extreme Affinität zum Snowboard", gesteht Florian Keller. Die Mammendorfer Firma konnten sie als Sponsor gewinnen, der Schlepplift heißt jetzt MIPM-Lift.

Sie sind jetzt Schleppliftbetreiber (von links): die Snowboardfreunde Benedikt Fuchs, Yves Eisenreich und Florian Keller (Foto: Günther Reger)

"Landsberied wollte den Lift nicht sterben lassen", erinnert sich Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW), die auch gekommen ist, an die Versuche des Gemeinderats, eine Lösung zu finden. Es war irgendwie eine Herzensangelegenheit für die Gemeinde. Der Lift sei ein "Aushängeschild", sagt Schweitzer, weshalb ihn die Gemeinde schließlich selbst erwarb. Es sei aber von Anfang an klar gewesen, dass sich dafür Betreiber finden müssen, die "das eigenverantwortlich machen", sagt Schweitzer, die dort selbst das Skifahren gelernt hat. Denn allein mit Ehrenamtlichen aus dem Ort wäre der Liftbetrieb auf Dauer nicht zu bewältigen, ergänzt Hubert Ficker (CSU), der Zweite Bürgermeister.

Keller, Eisenreich und Fuchs sind Freunde, sie sind am Ammersee-Westufer daheim, haben von der Landsberieder Suche nach einem Skiliftbetreiber erfahren - und sich entschieden, die Aufgabe zu übernehmen. An einem kleinen Hang in Utting hatte das Trio zusammen mit dem Kreisjugendring Landsberg einen Funpark mit Hindernissen für Ski- und Snowboardfahrer aufgebaut. Ein ähnlicher Parcours ist auch für den Filzberg geplant. Außerdem denken die Drei über einen Snowboard-Contest nach, vielleicht mit einer Schneebar. Das Kassenhäuschen unten beim Einstieg in den Lift soll noch ein bisschen hergerichtet werden, auch laufen noch Gespräche mit dem Landratsamt über die Konzession für den Verkauf von Outdoor-Verpflegung wie Glühwein, Wiener Würstl oder Gummibärchen.

So sieht es aus, wenn auf dem Hang bei Landsberied Schnee liegt und der Lift in Betrieb ist. Davon kann man derzeit aber nur träumen. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Die Wintersportsaison in Landsberied geht von 1. November bis 31. März. Von Schnee kann zwar noch keine Rede sein, auch wenn es am vorigen Freitag kühl war, so war es doch sonnig am Filzberg. Die Drei nennen sich flexibel, um dann auch vor Ort sein zu können, wenn Schnee fällt. Keller, 33, ist Groß- und Außenhandelskaufmann, Benedikt Fuchs, 35, für die Special-Interest-Magazine von "Prime Sports" tätig, und Yves Eisenreich, 29, arbeitet beim "Schwarzbrenner", einem Schondorfer Unternehmen, das Liköre und Brände verkauft. Wenn die Schneedecke ausreichend sein wird, wird der Lift an Werktagen von 14 bis 17 Uhr und an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien von 10 bis 17 Uhr laufen. "Wir wollen als Gemeinde, dass Landsberied ein Skiort bleibt", betont Hubert Ficker - und lacht.