Die für ihre Vielfalt an Fachgeschäften bekannte Olchinger Innenstadt wird am Samstag, 7. September, zur Fußgängerzone. Zwar nicht den ganzen "Tag des Kunden", dafür aber von 16 bis 23 Uhr. Aktionen und ein Showprogramm hat das Stadtmarketing Olching zusammen mit den mehr als 50 Betrieben an der Hauptstraße sowie Vereinen organisiert, um Stammkunden sowie Neugierige von außerhalb ins Zentrum zu locken. So wird die Band "Kopfeck" spielen, es gibt ein Bungee-Trampolin für Kinder, und Männer können sich beim Radwechsel-Wettbewerb messen. Der Tag des Kunden beginnt zur üblichen Geschäftsöffnungszeit, die Veranstaltung endet laut Veranstalter um 23 Uhr.