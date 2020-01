Das neue Jahr beginnt auf dem Puchheimer Kreuthof mit einer Phase relativer Ruhe. Georg Huber kann sich seinen Aufgaben als Kreisobmann widmen. Fast nebenbei legt er einen Jahresvorrat an Brennholz für die Stückholzheizung an

Zeit zum Durchschnaufen, zum Planen und für das Ehrenamt, das ist der Januar für Georg Huber. Auf den Feldern gibt es praktisch nichts zu tun. Die Winteraussaat wächst, für die Frühjahrsaussaat ist es noch zu früh. Die Stallarbeit muss natürlich erledigt werden, so wie an allen anderen Tagen im Jahr. Abgesehen davon: "Die ersten 14 Tage im Januar nehm' ich das Gas raus", sagt der 45-jährige Landwirt, den die SZ ein Jahr lang bei seiner Arbeit begleitet. Nach dem Beinahe-Urlaub sitzt er viel im Büro, plant für den Hof und widmet sich seinem Amt als Kreisobmann des Bauernverbands. 2017 wurde Huber dazu gewählt, die Amtsperiode dauert fünf Jahre.

In der dritten Januarwoche trifft sich der Kreisvorstand des Bauernverbands mit der Geschäftsführerin zu einer Sitzung. Sie beginnt um 18 Uhr und dauert sechs Stunden. Bis Mitternacht wird diskutiert und organisiert, über den Kreisbauerntag in einem halben Jahr, den passenden Referenten für den Landfrauentag, den Tag der Landwirtschaft, der heuer im Grünen Zentrum in Puch stattfinden soll. Huber will auch wieder drei Gebietsversammlungen abhalten, je eine in drei Gebieten des Landkreises. Dabei wolle er "in die Gefühlswelt der Bauern eintauchen und Lehren daraus ziehen".

Als Jagdvorstand bereitet Huber auch die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft vor, bei der es keineswegs nur ums Jagen geht, sondern auch um Dinge wie Wegebau - die Jagdgenossenschaft hält viele Feld- und Wanderwege rund um Puchheim instand.

Viel Planung erfordert gerade in der Umstellungsphase der Umstieg von der konventionellen auf die Bio-Landwirtschaft. Zudem liegen einige seiner Flächen nun in der Zone II der Wasserschutzgebiete der Ampergruppe und von Puchheim-Ort. Der Wasserbeschaffungsverband Puchheim-Ort habe das Schutzgebiet massiv erweitert, sagt Huber. Seit 2019 wirtschaftet Huber ökologisch, ohne Kunstdünger, Herbizide und Pestizide. Dieses Jahr gilt sein Kreuthof noch als Umstellungsbetrieb. Bio-Lebensmittel für Menschen kann Huber daher noch nicht verkaufen. Für die meisten Futtermittel, auch solche aus ökologischem Anbau, sind die Preise schlecht, vor allem für Mais.

Konventionelle Betriebe mit mehr als zehn Hektar Fläche dürfen keine Monokulturen anlegen. Im Bioanbau ist die Fruchtfolge ein besonders wichtiges Instrument. Der Anbau von Arten mit unterschiedlichen Krankheiten, Schädlingen und Ansprüchen an den Boden steigert die Gesundheit von Pflanzen und Boden. Viele Pflanzen, vor allem Hülsenfrüchte, gedeihen nicht, wenn sie zweimal hintereinander auf dem selben Acker angebaut werden. Als Biobetrieb müsste Huber verstärkt auf die Fruchtfolge achten, aber wirtschaftlich lohnen müsse sich der Anbau halt auch, sagt er. Und so baut er in diesem Jahr Wintertriticale an, die vor allem als Viehfutter genutzt wird. "Das ist wirtschaftlich total uninteressant. Der Preis ist hundsmiserabel. Aber ich brauche das Stroh", erklärt Huber. Auf dem Acker wuchs voriges Jahr Soja, das ist Hubers bestes Feld und liegt nun in der Wasserschutzzone II. Das bedeutet, dass er dort weder Gärsubstrat noch Kompost als Dünger einsetzen darf. Nun sei er auf einen "hygienisierten Mehrnährstoffdünger" auf pflanzlicher Basis gestoßen, der in der Schutzzone erlaubt, aber viel teurer als andere Dünger sei. Er hoffe, dass der Wasserversorger den Mehraufwand übernimmt.

Auch Soja wird er wieder säen, auf insgesamt 27 Hektar, denn dafür ist der Preis noch gut. Die Flächen muss er wechseln, denn Soja ist zwar besser selbstverträglich als etwa Erbsen, aber eine dreijährige Anbaupause ist trotzdem nötig. Andere Flächen im Wasserschutzgebiet wird Huber in Grünland umwandeln und mit einer Mischung aus Gräsern und Klee einsäen. Futter für die Pferde und Hirsche wird dort wachsen. Kleegras, eine Mischung aus Gras und viel Klee, mäht er und bringt es in die Biogasanlage. Der Gärrest ist ein guter Dünger. Der Anbau von Kleegras fördert wiederum den Humusaufbau im Boden. Dabei wird der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen. Humusaufbau wirkt dem Klimawandel entgegen.

Der Pflanzplan für dieses Jahr ist relativ weit weg von einer optimalen Fruchtfolge, zu der Kulturen wie Kartoffeln, Raps oder Mais gehören würden. Sie kann bis zu acht verschiedene Glieder umfassen, darunter auch die Brache, bei der ein Jahr lang gar nichts angebaut wird. Das könne er sich momentan aber nicht leisten, sagt Huber. "Irgendwo muss ich Geld verdienen. Ich kann die ganze Gaudi ja nicht zum Spaß machen." Schließlich habe er auch Rechnungen zu bezahlen.

2020 will Huber wieder mehr verschiedene Feldfrüchte anbauen, gerne auch Dinkel und Braugerste. Bei einer getreidelastigen Fruchtfolge besteht die Gefahr, dass sich Schadgräser breitmachen wie der Flughafer. Dem könnte man entgegenwirken, indem man Raps anbaut. Raps ökologisch anzubauen sei aber sehr risikoreich, wegen der vielen Schädlinge, die an allen möglichen Pflanzenteilen fressen, erklärt Huber. Besonders gefürchtet ist der Rapsglanzkäfer. Eine Möglichkeit nach der Umstellung wäre die Lupine, eine Hülsenfrucht, die wegen ihres wertvollen Eiweißes zunehmend in der menschlichen Ernährung zum Einsatz kommt, als Kaffee- oder Milchersatz zum Beispiel.

Fast nebenbei hat Huber einen Jahresvorrat Brennholz angelegt, 78 Ster Holz gehackt und in großen Bündeln aufgeschichtet. Schwere körperliche Arbeit ist das, bei der ihm stets bewusst ist, dass er sie tue, damit die Familie es im Winter warm habe. Übermäßig lange Duschzeiten sieht er nicht gern. Er beheizt das Wohnhaus und den Hof über eine moderne Stückholzheizung, die mit ein Meter langen Scheiten beschickt wird. Das Holz stammt aus dem eigenen, zehn Hektar großen Wald. Ein bedeutender Teil davon sei Fichtenwald. Huber versucht nun, Mischwald zu etablieren mit standortgerechten Bäumen wie Douglasie, Wildkirsche, Eiche, Buche und Ahorn. "Ein direktes Mischen ist in der Förderung nicht vorgesehen", erklärt er, das müsse der Waldbesitzer auf eigene Kosten machen. "Ein Mischwald ist sehr kostspielig." Huber lässt sich gerne vom Forstamt beraten, bei einer Kahlfläche habe er der zuständigen Försterin Anita Ottmann sogar schon freie Hand bei der Auswahl der Gehölze gelassen, sagt er.

Die Bepflanzung des Hirschgeheges mit heimischen Büschen vor allem entlang des Zauns ist auf den Frühling verschoben. Huber arbeitete dafür mit dem Forstwirt Paul Högenauer, dem Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung, einen Plan aus. Den Hirschkühen gehe es sehr gut, berichtet der Landwirt. "Die sind hier angekommen und hellwach." Sie hätten sich selber eine Suhle angelegt. Einen Platz, in dem es sich im Schlamm wälzen kann, braucht Rotwild ebenso wie Wildschweine. Offenbar haben sich die Tiere dafür eine vorhandene Mulde ausgesucht. Demnächst will Huber Unterstände für die Tiere bauen und den Futterplatz befestigen. Und auch ein Hirsch soll bald wieder einziehen. Der erste, Dieter, war im November nach wenigen Tagen auf der Puchheimer Weide verendet.

