Auf dem Kreuthof in Puchheim geht für Georg und Christine Huber und die drei Kinder Freya, Xaver und Josefine ein turbulentes Jahr zu Ende. Für den Landwirtschaftsmeister Georg Huber, 45, war es das erste Jahr nach der Umstellung auf ökologischen Landbau. Das im Februar erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Biene" für den Artenschutz ärgerte Huber enorm, er sieht bis heute die Bauern an den Pranger gestellt. Zudem monieren der Kreisobmann und viele andere Landwirte, dass immer mehr Menschen nicht wissen, wie die Bauern eigentlich die Lebensmittel produzieren, die auf den Tellern landen. Daraus entstand die SZ-Serie "Im Märzen der Bauer...", bei der die SZ Huber ein Jahr bei der Arbeit begleitet. Aus Verärgerung über die Staatsregierung, die den Gesetzentwurf des Volksbegehrens schließlich annahm, wandte Huber sich später von der CSU ab und den Freien Wählern zu.

Im Frühling bereitete Huber seine Felder vor, säte und bekämpfte das Unkraut mechanisch, ohne Spritzmittel, die Kulturen wuchsen gut. Dann der Schock: Das Hagelunwetter vom Pfingstmontag traf seine Felder mit voller Gewalt, vor allem die beiden Schläge mit den jungen Sojapflanzen. Die Sojaernte schien verloren. Wider Erwarten erholten sich die Pflanzen und bildeten doch Schoten aus, in denen die Bohnen reifen konnten.

Im November folgte ein Höhepunkt, der schnell wieder umschlug: Von einem ökologischen Züchter in Brandenburg bekam Huber eine Herde von 20 Hirschkühen und einem Hirschen. Hirsch Dieter, benannt nach Hubers Schwiegervater, verendete drei Tage später, die Ursache ist unbekannt. "Ich kann mich kaum an entspanntere Jahre erinnern", sagt Huber. "Es ist immer grenzwertig. Heuer waren aber viele Tiefschläge dabei." Auch finanzielle, wie der Hagelschaden. Einiges habe sich zwar zum Guten gewendet. Doch wegen der Schäden an den Gebäuden warten nun ganze Ordner von Papieren darauf, bearbeitet zu werden, für die Versicherung und die Handwerker.

Sehr positiv sei der Christkindlmarkt gewesen, der am Wochenende vom 13. bis 15. Dezember auf Hubers Kreuthof stattfand, "eine echte Gemeinschaftsleistung der Puchheimer, das war einfach nur toll". Huber verkaufte dort seine Weihnachtsbäume und verschenkte die Daxn, grüne Zweige, gegen eine Spende für den Hospizverein. Dadurch und durch andere Spenden kamen fast 1000 Euro zusammen. "Ich bin ganz begeistert", sagt der Landwirt. Doch auch die Erinnerungen an die Hagelwalze wurden wieder wach.

Obwohl die Kunden sehr tolerant gewesen seien, seien etwa 40 Prozent der Tannen einfach nicht zu verkaufen gewesen. "Irgendwo ist eine Grenze. Eine dürre Rute stellt sich halt doch keiner nei", sagt Huber. Und zudem habe er immer wieder erläutern müssen, warum viele Bäume beschädigt waren. "Und dann hab ich den Leuten erklären müssen, was mit dem Dieter passiert ist. Das war brutal anstrengend." Das ganze Jahr sei so gewesen, physisch wie psychisch. Auch seine Frau Christine sei erschöpft. Immerhin werde sie nach dem im November erfolgten Umbau des Stalls von der anstrengenden Stallarbeit entlastet und könne sich mehr um ihre Kräuteria kümmern.

Die Mehrarbeit wegen der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft mache ihm nichts aus, sagt Huber. Durch den Verzicht auf Kunstdünger, Herbizide und Insektizide wird mehr mechanische Arbeit auf dem Feld nötig. Doch auf dem Schlepper fühlt der Landwirt sich wohl und kommt zur Ruhe. "Ich bin mir sicher, ich bin auf dem richtigen Weg", sagt er, die Umstellung erfülle ihn mit großer persönlicher Zufriedenheit. "Ich habe noch keinen Moment daran gezweifelt."

Die kleine Rothirschherde entwickelt sich Huber zufolge gut. Sie ist gut sichtbar in einem weitläufigen Gehege untergebracht, größer als zehn Fußballfelder, an dem die Bundesstraße 2 vorbeiführt. Diese gute Sichtbarkeit hat dazu geführt, dass mehrere Menschen sich beim Veterinäramt des Landkreises gemeldet haben, telefonisch und per E-Mail. Ihre Sorge: Die Tiere könnten im Winter frieren. Eine dreiköpfige Abordnung des Amts begutachtete darauf hin die Anlage. Das Fazit ist positiv. "Ein schönes Gehege, durch die Größe und die Geländestruktur", sagt Amtstierarzt Hans Werner Merk auf Anfrage der SZ. Es gibt einen Bach, an dem die Tiere trinken können, einen Hang und vor allem ein kleines Wäldchen, in dem sie Schutz suchen können. Als heimische Tiere kämen Hirsche und Rehe natürlich mit dem heimischen Winter zurecht, erklärt Merk. Trockene Kälte mache ihnen gar nichts aus. Nur wenn es nass und kalt sei, bräuchten sie Unterstände. Die fänden sie momentan in dem Wäldchen.

Zwei Unterstände wird Huber im Januar noch für die Hirsche bauen, ebenso einen befestigten Futterplatz, der nötig ist, damit sich die Klauen abreiben und weil man ihn sauber halten kann. Eigentlich hätten die Tiere erst im Februar nach Puchheim kommen sollen. Aber wegen des zweiten trockenen Jahr in Folge hatte der Brandenburger Hirschzüchter zu wenig Futter und schickte sie schon Mitte November nach Oberbayern.

Huber versteht nicht, warum so viele Leute Tiere vermenschlichen und glauben, wenn sie selbst frieren, sei den Tieren auch kalt. Merk benennt ein Dilemma: "Wir wollen als Gesellschaft die naturnahe Haltung von Nutztieren." Wenn diese umgesetzt werde, seien die Tiere auf der Weide sichtbar, "und dann ist es oft auch nicht recht." Er bekomme auch besorgte Anrufe wegen Kühen und Pferden. Merks Wunsch: "Wer Kritik übt, sollte sich auch ein bisserl auskennen."

Nach all dem Stress tut sich Huber mit der Weihnachtsstimmung noch schwer. "Ich hoffe, dass sie sich am Samstag einstellt." An Heiligabend ist, wie jeden Tag, die Stallarbeit zu verrichten. Sohn Xaver muss arbeiten, er macht eine Metzgerlehre. Nach dem spärlichen Mittagessen unternimmt die Familie einen ausgiebigen Spaziergang. Abends müssen wieder die Pferde versorgt werden, und dann gibt es ein opulentes Mahl mit einem Salat "Winzerin", mit Rindercarpaccio und Steaks vom Weideochsen. Plätzchen gibt es keine mehr. Zwar hat Huber mit der jüngeren Tochter Josefine Vanillekipferl und Spitzbuben gebacken. Doch die sind alle schon wieder aufgegessen.

Bei der folgenden Bescherung gibt es keine teuren oder unnützen Geschenke. Ist die Familie dann noch fit, geht es in die Christmette, nach der es Glühwein gibt, "das ist echt schön". An den Feiertagen ruht die Arbeit, bis auf die im Stall, die Pferde wollen versorgt sein. Dann geht die Arbeit wieder los: Huber will eine Eingewöhnungsbox bauen für ein Pferd, das Anfang Januar neu in seine Herde kommt. Und der ganze Papierkram will auch erledigt sein.

