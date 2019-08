15. August 2019, 21:31 Uhr SZ-Serie: Bodenschätze, Folge 17 Schmuckstück der Römer

Eine sogenannte Omegafibel verrät einiges über eine Siedlung im ersten Jahrhundert nach Christus bei Bruck

Von FLORIAN J. HAAMANN, Fürstenfeldbruck

Überall im Brucker Land sind unter der Erde Schätze verborgen, die viel über die Entwicklung des Landkreises und der menschlichen Zivilisation erzählen. Mit seiner weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten archäologischen Abteilung schafft es der Historische Verein, dass diese Schätze geborgen, erforscht und erhalten werden. In einer großen Ausstellung präsentiert der Verein nun in jeder Kommune mindestens ein für den Ort bedeutendes Fundstück. In einer SZ-Serie werden alle Ausstellungsstücke einzeln vorgestellt.

Dort, wo heute Autohändler, Fast-Food-Restaurants und Discounter stehen, im Brucker Gewerbegebiet in der Hasenheide nämlich, lebten im ersten Jahrhundert nach Christus die Römer. Bei einer Ausgrabung im Jahr 2010 konnte dort eine Siedlungsstelle gefunden werden. Auffällig war dabei das Hauptgebäude mit einem Innenraum von etwa 500 Quadratmetern. Bis zu 70 Zentimeter dicke Balken trugen die Hauptlast des Gebäudes. Die Form erinnert stark an spätkeltische Gebäude.

Entdeckt haben die Archäologen auch die Spuren einiger Nebengebäude und fünf Brunnenschächte, die auf das erste Jahrhundert datiert werden können. Erkenntnisse konnten die Forscher aus einem der Brunnen wenige Meter südöstlich des Hauptgebäudes gewinnen. Ursprünglich war der Schacht etwa sechs Meter tief, ein Großteil allerdings wurde schon im ersten Jahrhundert verfüllt, es blieb erst einmal eine eineinhalb Meter tiefe Grube zurück, die später zur Abfallentsorgung diente. Es wurde eine große Menge Tierknochen gefunden, von Pferden, Schweinen und Rindern. Schließlich wurde die Grube mit einer Lehm- und Mörtelabdeckung verschlossen. In dieser Abdeckschicht fanden die Archäologen zahlreiche Bruchstücke von Dachziegeln und Keramikscherben, eine Melonenperle und mehrere Fibeln.

Eine von ihnen, eine sogenannte Omegafibel, ist in der Sparkasse Fürstenfeldbruck ausgestellt. Seit der Bronzezeit sind diese Fibeln als Verschlusssystem für Kleidungsstücke bekannt. Da sie nicht nur funktional sein sollten, sondern auch als repräsentatives Schmuckstück dienten, unterlagen sie stets einem modischen Wandel. Die im Brunnen gefundene Fibel ist nach dem griechischen Buchstaben Omega benannt, dem sie von der Form her ähnelt. Solche Stücke waren vom ersten bis zum dritten Jahrhundert in Gebrauch. Das Fundstück ist etwa fünf Zentimeter groß und besteht aus Bronze, die umgebogenen Enden des Rings sehen aus wie pilzförmige Knöpfe. Die Nadel ist aus Eisen gefertigt.

Die Omegafibel war im römischen Reich weit verbreitet, von Spanien über England bis auf den Balkan, und wurde von Männern und Frauen getragen. Vermutet wird, dass die Soldaten diese Mode im Imperium verbreitet haben, die dann von der Zivilbevölkerung übernommen wurde. Allerdings sind die Fibeln kein klassisches Element römischer Tracht und wurden von den Bürgern allenfalls dazu genutzt, ihren Mantel auf der Schulter zu verschließen. In den ursprünglich keltisch besiedelten Gebieten dagegen erfreut sich die aus der keltischen Tradition kommenden Fibeln großer Beliebtheit.

Ausstellung "Bodenschätze" des Historischen Vereins, bis 27. September. Die Omegafibel ist zu sehen in der Sparkasse Fürstenfeldbruck, Hauptstraße 8. Geöffnet montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Zusätzlich Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und Freitag von 8.30 bis 15 Uhr. Alle Ausstellungsorte finden sich im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de. Erschienen ist zudem ein lesenswerter Katalog.