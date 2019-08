11. August 2019, 22:09 Uhr SZ-Serie: Bodenschätze, Folge 16 Ein Feld voller Eisen

Bei Jesenwang finden Großvater, Vater und Sohn aus der gleichen Landwirtsfamilie interessante Relikte aus der Frühzeit

Von FLORIAN J. HAAMANN, Jesenwang

Überall im Brucker Land sind unter der Erde Schätze verborgen, die viel über die Entwicklung des Landkreises und der menschlichen Zivilisation erzählen. Mit seiner weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten archäologischen Abteilung schafft es der Historische Verein, dass diese Schätze geborgen, erforscht und erhalten werden. In einer großen Ausstellung präsentiert der Verein nun in jeder Kommune mindestens ein für den Ort bedeutendes Fundstück. In einer SZ-Serie werden alle Ausstellungsstücke einzeln vorgestellt.

Ein Acker, drei Bauern, drei Eisenbarren und viele Fragen. So lässt sich die Geschichte des Objekts zusammenfassen, das im Seniorenheim in Jesenwang zu sehen ist. Es ist einer von den Barren, die auf einem Acker bei Jesenwang gefunden sind. Einen hat der Großvater, einen der Vater und einen der Sohn gefunden. Jeweils beim Pflügen eines der familieneigenen Felder in den Jahren 1982, 1999 und 2017. Die Barren sind zwischen 53 und 61 Zentimeter groß und wiegen zwischen 5,2 und 6,6 Kilo.

Wozu diese wegen ihrer Form Doppelspitzbarren genannten Funde den Menschen in der Eisenzeit gedient haben, dazu haben die Archäologen verschiedene Erklärungsansätze. Eingültig lässt sich die Frage allerdings nicht klären, weil es sich um Einzelfunde ohne Begleitfunde handelt, die etwas über die Nutzung verraten könnten.

Eine wahrscheinliche Erklärung ist, dass es sich bei den überall in Mitteleuropa gefundenen Barren um Zwischenprodukte der Eisenherstellung handelt. Dafür sprechen Werkzeugspuren, Portierungen und anhaftende Eisenluppen. Je nach Fundort variieren Größe und Gewicht erheblich. Wegen ihrer Form waren sie gut zu transportieren und zu stapeln und vor allem auch zu verarbeiten. An den Spitzen konnten die Menschen auch kleine Mengen Eisen entnehmen, ohne den kompletten Barren erhitzen zu müssen.

Diskutiert wird auch eine Nutzung der Barren als Zahlungsmittel. Bereits Cäsar beschrieb in seinem "Gallischen Krieg" die ab der späten Eisenzeit auftretenden Stabbarren als Zahlungsmittel. Gut möglich also, dass auch die Spitzbarren zu diesem Zweck eingesetzt worden sind.

Gefunden werden sie oft in der Umgebung von Flüssen und Mooren und anderen auffälligen Orten, selten aber in Siedlungen. Das lässt vermuten, dass sie absichtlich dort versteckt worden sind, möglicherweise auch anlässlich von religiösen Ritualen. Etwa als "Tribut", den man der Erde für die ihr entrissenen Erze zollt. Denkbar ist auch eine gewisse soziale Komponente. Denn die Vernichtung von Reichtum könnte auch zur Untermauerung des eigenen Status gedient haben. Wer wertvolle Ressourcen verschwendet, der zeigt damit, dass er sich den daraus entstehenden Verlust leisten konnte. Gefunden werden die Barren stets einzeln oder in sogenannten Horten, wie größere Mengen auch genannt werden. Möglich auch, dass sie vor drohender Gefahr versteckt wurden.

Ausstellung "Bodenschätze" des Historischen Vereins, bis 27. September. Der Doppelsitzbarren ist zu sehen im Seniorenheim Jesenwang, Buchenweg 2. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Alle Ausstellungsorte finden sich im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de. Erschienen ist zudem ein lesenswerter Katalog.