5. August 2019, 21:28 Uhr SZ-Serie: Bodenschätze, Folge 12 Das Geheimnis des Stempels

Circa fünf Zentimeter Durchmesser hat der etwa 3000 Jahre alte Stempel, welcher in einem Germeringer Brunnen gefunden wurde.

Wie und wofür der Germeringer Fund verwendet wurde, ist unklar

Von Florian J. Haamann, Germering

Überall im Brucker Land sind unter der Erde Schätze verborgen, die viel über die Entwicklung des Landkreises und der menschlichen Zivilisation erzählen. Mit seiner weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten archäologischen Abteilung schafft es der Historische Verein, dass diese Schätze geborgen, erforscht und erhalten werden. In einer großen Ausstellung präsentiert der Verein nun in jeder Kommune mindestens ein für den Ort bedeutendes Fundstück. In einer SZ-Serie werden alle Ausstellungsstücke einzeln vorgestellt.

Die genaue Funktion eines kleinen, 2005 in Germering gefundenen Objekts stellt die Landkreisarchäologen vor Rätsel. Genauso wie Archäologen überall dort, wo die kleinen Tonstempel sonst gefunden werden. Denn selten sind die Objekte aus der Urnenfelderzeit (1300 bis 800 vor Christus) nicht. Ausgehend vom Nahen Osten sind sie über Griechenland und die Balkanländer bis nach Mitteleuropa gekommen. Die Stempelflächen können dabei unterschiedlich geformt sind, von rund über rechteckig bis quadratisch. Mal ist der Griff kurz und breit, mal lang und flach, manchmal ist er massiv, dann wieder gibt es, wie beim Germeringer Stempel ein Loch in der Mitte.

Die Spekulationen über die Verwendung der Stempel sind vielfältig. In der Literatur reichen sie von einer Interpretation als Gefäßdeckel, Ton-Matritzen, Farb- oder Brotstempel bis hin zu Kultobjekten. Da die Stempel aber vor allem im Bereich von Siedlungen und nicht als Grabbeigabe gefunden werden, halten die Landkreisarchäologen eine Verwendung als Kultobjekt für weniger wahrscheinlich. Auch die Nutzung als Gefäßdeckel scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Zum einen fehlen Funde, die diese These unterstützen, und zum anderen wäre bei einer Verwendung als Deckel die Verzierung, quasi das Herzstück der Stempel, für den Betrachter nicht zu sehen gewesen.

Die gängigste These ist deshalb die Einordnung als handwerkliches Gerät. Dafür sprechen die praktische Handhabe, das vermehrte Fundaufkommen in Siedlungen und die oft eher leichte Ausführung der Muster.

Da viele Stempel keine gerade Fläche haben, sondern konkav, wie das Germeringer Objekt, oder konvex sind, müssten sie für weiche Flächen verwendet worden sein wie Ton, Wachs, Harz, Pech, Leder, Textilien, auf der Haut oder auf Lebensmitteln wie Teig, Butter, Käse oder ähnlichem. Da solche organischen Materialen archäologisch nur schwer nachzuweisen sind, fehlen die nötigen Belege. Quasi ausgeschlossen werden kann dafür die Stempelung von Keramik, weil sich davon sonst Nachweise erhalten hätten in den zahlreichen Keramikfunden.

Denkbar ist nach Ansicht der Landkreisforscher auch noch eine andere Verwendung: als Siegel nämlich. Aus dem Orient ist diese Verwendung bekannt, als Hersteller-, Händler, Handwerker- oder Besitzerzeichen.

Ausstellung "Bodenschätze" des Historischen Vereins, bis 27. September. Der Stempel ist zu sehen in der Volksbank Germering, Untere Bahnhofstraße 40. Geöffnet montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr. Zusätzlich montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 18 bis Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Alle Ausstellungsorte finden sich im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de. Erschienen ist zudem ein lesenswerter Katalog.