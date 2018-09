16. September 2018, 22:04 Uhr Straßburg/Fürstenfeldbruck Seligsprechung in Straßburg

Mutter Alfons Maria, Gründerin der Niederbronner Schwestern, wird geehrt

Mutter Alfons Maria, die Ordensgründerin der Niederbronner Schwestern (Kongregation der Schwestern vom göttlichen Erlöser) ist am Sonntag in der Kathedrale Notre Dame von Straßburg seliggesprochen worden. Unter den 1700 Teilnehmern der Eucharistiefeier, darunter Bischöfe, Priester, Familienmitglieder der Ordensgründerin sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, war auch eine von Oberin Agnes Krach angeführte 15-köpfige Gruppe aus dem Theresianum. Das Alten- und Pflegeheim in Fürstenfeldbruck befindet sich in der Trägerschaft der Niederbronner Schwestern.

Die Seligsprechung vollzog der italienische Präfekt der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen sowie Vertraute von Papst Franziskus, Kurienkardinal Giovanni Angelo Becciu. Nach Worten der Generaloberin Monika Heuser wurde damit "die Größe eines einfachen Lebens" gefeiert. Die Seligsprechung war laut Theresianumssprecherin Anita Beer ein "Höhepunkt in der fast 170-jährigen Geschichte der Schwestern vom göttlichen Erlöser.

Mutter Alfons Maria wurde am 9. September 1814 im elsässischen Niederbronn als einfaches Bauernmädchen mit dem bürgerlichen Namen Maria Eppinger geboren. 1849 gründete sie in Bad Niederbronn im Elsass die Kongregation. Ihre Zielsetzung war es von Anfang an, sich besonders der Kranken und Armen anzunehmen und sie "Gottes nie endende Zuwendung und Barmherzigkeit erfahren zu lassen" - an Leib und Seele. 1859 übernahmen zwei Niederbronner Schwestern die Pflege im Fürstenfeldbrucker Krankenhaus. An der Kirchstraße entstanden in den Zwanzigerjahren durch den Ausbau eines Stadels zunächst Wohnungen sowie ein Jugendheim. 1932 wurde der Stadel durch einen Neubau ersetzt, aus dem das Altenheim Theresianum hervorging, das nach der Haus-Patronin, der Heiligen Teresia von Avila, benannt worden war.