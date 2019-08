6. August 2019, 22:10 Uhr Stadtplanung Germering will das Parken regulieren

Mit Markierungen will die Stadt Germering dem wilden Parken auf dem Volksfestplatz entgegenwirken. Auch Stadträten sind die Zustände auf dem Platz ein Dorn im Auge. Tinka Rausch (SPD) spricht von einem "Verhau", andere Stadträte sind froh, dass etwas unternommen werden soll. Auf dem Platz werden nicht nur Autos geparkt, sondern auch Busse, Lastwagen und Container abgestellt. Halteverbotsschilder aufzustellen, hilft laut Verwaltung nicht weiter, denn aufgrund der Größe des Platzes sei das nicht möglich, heißt es. Nun soll der Ostteil des Platzes, auf dem mittwochs Markt ist, mithilfe von Pflanztrögen und Absperrpfosten gegen Parker gesichert werden. Auf der Westseite des Platzes sollen nur noch Personenwagen stehen dürfen - und die auch nur zeitlich befristet. Für diese Autos werden Parkplätze markiert. Oberbürgermeister Andreas Haas räumt ein, dass die Neuregelung dazu führen kann, dass insbesondere größere Fahrzeuge in der Umgebung abgestellt werden. In diesem Zusammenhang kritisiert Haas, dass es gesetzlich immer noch zulässig sei, Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 7,5 Tonnen in Wohnstraßen abstellen zu dürfen. Vom Bund fordert er eine Änderung dieser Regelung, Autos dieser Größe hätten in Wohnstraßen nichts zu suchen.