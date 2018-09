30. September 2018, 22:04 Uhr Stadtbibliothek Gedanken am Boden

Um welches Buch handelt es sich? Zwei Darstellerinnen beim Book Slam in der Aumühle.

Beim Book Slam werden Inhalte von Büchern szenisch dargestellt

Von Luca Thiel, Fürstenfeldbruck

Theater und Sketche leben von ihrer schauspielerischen Inszenierung. Ein Bühnenbild ist nicht immer notwendig, Hauptsache, die Schauspieler präsentieren ausgeklügelte Dialoge und Dramatik, um eine Geschichte zu erzählen. Der Book Slam der Stadtbibliothek in der Aumühle wirft ein ganz anderes Bild auf die üblichen Methoden eines Auftritts. Da liegen während der Buchvorstellung sechs Mädchen im Raum verteilt auf dem Boden. Das Publikum ist verwirrt von der unüblichen Szenerie, die sich einige Mädchen vom Verein Turmgeflüster ausgedacht haben, um im Rahmen des Book Slams ein Buch vorzustellen. Die Regeln sind einfach. Eine Gruppe oder Einzelperson sucht sich ein Buch aus und überlegt sich eine möglichst originelle Idee, den Inhalt an das Publikum zu vermitteln. Nach fünf bis sechs Minuten Vorstellung, hat das Publikum die Möglichkeit, den Darstellern eine Punktzahl von eins, sehr schlecht, bis zehn, sehr gut, zu geben. Die etwa 30 Personen jeder Altersklasse bilden 15 Gruppen, die sich über die Punktzahl beraten dürfen. Ist die Wertung festgelegt, zählt einer der Moderatoren der Veranstaltung die Punkte zusammen und gibt das Ergebnis bekannt. Danach geht es mit dem nächsten Auftritt weiter.

Die Geschichte, die von den sechs Mädchen, die kurze Zeit auf dem Boden lagen, erzählt wird, handelt von einer Jugendlichen, deren dunkelhäutiger Freund von der Polizei erschossen wird. Das Mädchen ist sich unklar über seine Gedanken. Jede der sechs Darstellerinnen verkörpert einen Gedanken der Protagonistin aus dem Buch. Diesen Gedanken ruft es umhergehend laut aus. Schließlich kollabieren die Gedanken, die Mädchen sinken zu Boden. So endet die Buchvorstellung von "The Hate You Give" von Angie Thomas. Vom Publikum erhalten die Darstellerinnen für diese Inszenierung 109 Punkte.

Christine Dietzinger, Vorsitzende des Turmgeflüster-Vereins, veranstaltet auch ein Gewinnspiel. Sie verteilt Zettel mit Buchzitaten darauf. Später zieht sie aus einem Behälter drei der Zitate und legt damit die Gewinner fest. Insgesamt werden drei Bücher verschenkt. Für den Gewinner des Book Slams gibt es auch einen Preis, den Buchferdinand. Laut Dietzinger solle die selbst gebastelte Figur der Oscar des heutigen Abends sein. Der Wettkampf ist ebenso vielfältig, wie einfallsreich. Einmal bekommt der Zuschauer Einblick in eine Sitzung, in der eine Psychologin und ein Mister Mason miteinander reden. Die Sätze sind zum Teil aus dem Buch auf dem Tisch abgelesen, wirken aber trotzdem spontan. Hier und da macht sich auch ein Lacher im Publikum breit. "Illumine" heißt das Buch, das Emma und Franz vorstellen. Sie bekommen 89 Punkte für ihre Vorstellung. Bei dem Buch "Boy in a White Room" von Karl Olsberg kommt kein Bühnenbild zum Einsatz. Fünf Minuten lang hört das Publikum dem Ich-Erzähler zu. Eine rein auditive Vorstellung, die aber trotzdem 92 Punkte erzielt. Auch ein Kinderbuch, das eine Brieffreundschaft zwischen einer Giraffe und einem Pinguin erzählt, wird auf lustige Art und Weise von zwei verkleideten Mädchen erzählt. Die Zuschauer zeigen sich sehr amüsiert über die Sketche, die wie die Moderatoren sagen, zum Teil sehr spontan sind und erst kurz vor dem Auftritt eingeübt wurden. Das ist aber kein bisschen zu bemerken.