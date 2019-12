Dass das Stadion an der Amperoase ersetzt wird, ist Konsens bei den Stadträten. Fachbüros haben fünf mögliche Standorte untersucht. Zwei davon schaffen es in die engere Wahl

Die geplante Eishalle in der Kreisstadt soll entweder auf einem städtischen Bolzplatz nahe der Amperoase oder auf dem Fliegerhorst nahe dem dortigen Hallenbad gebaut werden. Das hat der Bauausschuss am Mittwoch einstimmig entschieden. Er folgte damit nicht zuletzt dem dringenden Appell der Wintersportvereine. "Ich habe Angst, dass das Licht irgendwann bei uns ausgeht", sagte Manuel Vilgertshofer, Zweiter Vorsitzender des Eislaufvereins (EVF) mit Blick auf die Eishockeyteams und den Zustand der Kunsteisbahn im offenen Stadion.

Zwei Fachbüros hatten aus fünf vorgegebenen Standorten diese beiden ausgewählt. Spätestens im April wollen sie detailliertere Machbarkeitsstudien für die Favoriten vorlegen. In der kontrovers geführten Debatte gerieten die Experten selbst in die Kritik, weil ihnen Defizite bei der Vorgehensweise vorgeworfen wurden.

Das Thema Eishalle hat eine sehr lange Vorgeschichte. Durchforstet man die Archive, so stößt man auf einen Artikel in der SZ, in dem es um Pläne für den Bau einer Eishalle geht, um die Vorlage eines Gutachtens und um die "Warnung vor weiteren Lärmbelastungen". Damals schien es sogar möglich zu sein, dass eine ausgediente Eishalle in Nürnberg abgebaut und dann in Bruck aufgebaut wird. Der Bericht wurde im April 1996, also vor mehr als 23 Jahren verfasst. Wünsche, das offene Stadion zu überdachen, haben EVF und der Eis- und Rollsportclub (ERCF), der Eiskunstlauf betreibt, bereits vor 40 Jahren vorgebracht. In den Neunzigerjahren war man freilich davon ausgegangen, dass die Stadt sich nicht an den Baukosten einer Halle beteiligen muss, die heute auf um die zehn Millionen Euro geschätzt werden. Zudem fallen bei einer Eishalle naturgemäß hohe Betriebskosten an. So rechnen die Stadtwerke Germering für ihre 1981 errichtete Polariom-Eishalle im laufenden Jahr mit einem Defizit von gut 700 000 Euro. Klaus Wollenberg (FDP) und Ulrich Schmetz (SPD) wiesen zudem auf mögliche Gesetzesänderungen hin, durch die Kommunen und Stadtwerken die bis dato gebräuchlichen Querverbünde untersagt werden könnten. Dabei handelt es sich um die steuersparende Verrechnung von Überschüssen beispielsweise beim Verkauf von Strom mit Defiziten beispielsweise beim Busverkehr oder Bäderbetrieb.

Detailansicht öffnen Der rot markierte Bolzplatz zwischen den Fußballplätzen des Sportclubs sowie dem bestehenden offenen Eislaufstadion wird vorrangig geprüft. (Foto: Googlemaps)

Die Finanzierung freilich ist ohnehin noch Zukunftsmusik. Nachdem sich der Stadtrat im April 2018 einstimmig auf die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie verständigt hatte, ermittelten die beauftragten Büros in einem ersten Schritt die zwei besten von fünf Standorten. Zur Auswahl standen im Sportpark Amperauen der Bolzplatz sowie das bestehende Eisstadion, eine Grünfläche nördlich der Kurt-Schumacher Straße (Sportzentrum II) sowie im Fliegerhorst entweder der Bereich nördlich der Schwimmhalle oder die Nachrüstung einer bestehenden Halle nahe dem BMW-Testgelände. Dies erfolgte über ein Punktesystem, in das zahlreiche Aspekte wie etwa Grundstücksbesitz, Nähe von Wohnbebauung, Verkehrsanbindung oder Naturschutz mit verschiedener Gewichtung einflossen. Sportvereine, Sportbeirat, Sportreferent Martin Kellerer (CSU) sowie Experten der Stadt stimmten in ihren Vorgesprächen zwar dem Bolzplatz neben der Amperoase als Wertungsplatz eins zu. Als ebenfalls detailliert zu prüfende Alternative entschieden sie sich aber nicht für das Eisstadion als Hallenstandort (in der Bauphase wäre dort gar kein Sportbetrieb möglich), sondern für den Bereich neben der Fliegerhorst-Schwimmhalle.

Dass es den Fachbüros nach eigenen Angaben nicht gelungen war, die beiden möglichen Standorte auf dem Fliegerhorst persönlich in Augenschein zu nehmen und sie in ihrer Präsentation auch noch Fotos der falschen Flugzeughalle zeigten, löste vor allem bei Andreas Lohde (CSU), der die Umnutzung dieses unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden vorgeschlagen hatte, großen Unmut aus. Er sei "schockiert" über die oberflächliche Herangehensweise. Ihm fehle eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Berücksichtigung möglicher Fördermittel.

Detailansicht öffnen Das Eisstadion an der Amperoase (hinten): Eine grundlegende Sanierung wurde wegen des geplanten Hallenbaus seit 2005 wiederholt verschoben. (Foto: Günther Reger)

Nicht durchsetzen konnten sich Alexa Zierl (ÖDP), Gabriele Fröhlich (SPD), Markus Droth (Freie Wähler), Karl Danke sowie Tommy Beer (beide BBV) mit dem Vorschlag, sich exklusiv auf den besten Standort zu konzentrieren und schnell loszulegen. Denn die parallele Untersuchung der Alternative, für die sich auch Planungsreferent Christian Stangl (Grüne), Ulrich Schmetz (SPD) sowie Christian Götz (BBV) ausdrücklich einsetzten, kostet offenbar weder mehr Zeit noch Geld. Und es bleibt ein großes Fragezeichen, auf das Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) hinwies. Er befürchtet den Widerspruch der Nachbarn, die juristisch eine deutliche Begrenzung der Nutzungszeiten und einen Zapfenstreich vor 22 Uhr durchsetzen könnten - was wiederum zulasten der Auslastung sowie Wirtschaftlichkeit gehen würde.

Manuel Vilgertshofer vom EVF widersprach in diesem Punkt. Der Verein sei mit den Anwohnern im Gespräch. Diese seien eher unzufrieden mit der "Gesamtsituation" an der Schöngeisinger Straße, hätten aber nichts gegen den Eissport. Zudem werde die Lärmbelastung im Vergleich zum offenen Stadion auf jeden Fall abnehmen. Kritik übte er am endlosen Verfahren: "Alles ist schon doppelt und dreifach gemacht worden, es gibt zig Gutachten, aber immer wieder wird von vorne angefangen."