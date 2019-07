12. Juli 2019, 21:26 Uhr Sport Jugend-Turnier

Eingedampftes SCF-Jubiläum

Geplant war zur Hundertjahrfeier des Sportclubs die ganz große Sause: Das Altherren-Promiteam der Barcelona Legends sollte vor mehreren Tausend Zuschauern gegen die erste SCF-Herrenmannschaft antreten. Die für den vergangenen Sonntag geplante Großveranstaltung ist dann aber ins Wasser gefallen. Die Schuld daran weisen sich der mazedonische Veranstalter, die Stadt sowie das SCF-Präsidium gegenseitig zu.

Übrig geblieben ist von den Jubiläumsfeierlichkeiten lediglich das Turnier der Fußballjugend. Der gastgebende SCF genießt gerade im Jugendbereich trotz aller internen und externen Querelen noch einen guten Ruf. An diesem Sonntag also treten von 10 bis 17 Uhr 14 Gastmannschaften der Jahrgänge 2007/2008 gegeneinander und gegen den SCF an - jeweils neun gegen neun Spieler: SSV Ulm, SC Amicitia MFS, FT Gern, ASV Dachau, TSV Moosach, Spielvereinigung Feldmoching, SC Gröbenzell, FC Emmering, Planegg Krailing, FC Kosova München, TSV Schwaben Augsburg, FC Memmingen, TSV Landsberg und VfR Garching. Rundherum gibt es Torwandschießen, Speedshooting, Tombola, Hamburger vom Grill. Und DJ Gonzo legt auf.