Herrschings Profi-Volleyballer tragen ihre Heimspiele nach SZ-Informationen künftig im Münchner Audi Dome aus - und nicht in Fürstenfeldbruck. Die zuletzt forcierten Planungen, wonach sich die Herrschinger mit den in die zweite Liga strebenden TuS-Handballern an einer Multifunktionshalle beteiligen wollten, sind damit passé. "Wir müssen uns leider von dem Projekt in Fürstenfeldbruck verabschieden", sagt Geschäftsführer Fritz Frömming. Da ihre eigene Halle den Anforderungen nicht entspricht und der Gemeinderat den Bau einer neuen Arena 2017 ablehnte, mussten die Volleyballer eine neue Bleibe suchen. Die Generalprobe im Audi Dome soll das Playoff-Viertelfinale am 1. April sein, der Vertrag läuft bis 2023. Brucks Oberbürgermeister Erich Raff bedauert den Schritt, zeigt aber auch Verständnis: "Die Gründe sind absolut nachvollziehbar und bieten den Volleyballern eine einmalige Chance. Mit der Entscheidung wird das Projekt einer Multifunktionshalle in Fürstenfeldbruck nicht gestoppt. Die Konzeption und die Größe der Halle muss eventuell neu überdacht werden." Am 5. Februar soll es Gespräche geben.