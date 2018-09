6. September 2018, 22:07 Uhr Sport Ein Geduldsspiel mit ausgedehntem Spaziergang

Der Golfclub Olching macht bei einem "Tag der offenen Tür" Werbung für seinen Sport und erhofft sich neue Mitglieder

Von Karl-Wilhelm Götte, Olching

"Golf ist ein toller Sport an der frischen Luft", sagen die einen. Wohl wahr: Etwa vier Stunden müssen die Spieler auch auf der Anlage des Golfclubs Olching marschieren, um alle 18 Bahnen zu bespielen. Da kommen sechs, sieben Kilometer Fußmarsch zusammen. Toller Sport, aber auch ein Sport zum Ärgern, wenn der Golfball nicht so fliegt oder auf dem Grün nicht so läuft, wie beabsichtigt, und das Loch um fünf Zentimeter verfehlt. Dann ist es ein schöner Spaziergang, der den Tag so richtig versaut und sehr zweifeln lässt, ob man den richtigen Sport gewählt hat.

"Man muss Geduld mitbringen beim Golf", beschreibt Rachel de Heuvel, die Clubmanagerin des GC Olching an der Feursstraße, eine wichtige Spielertugend. Beim "Tag der offenen Tür" am Samstag könne jeder testen, wie viel Talent er für diesen Sport habe. De Heuvel wünscht sich, dass möglichst viele Erwachsene und Kinder den Sport ausprobieren. "Wir stellen die Schläger und die Bälle", verspricht die Managerin. Sie lädt zum Abschlagen auf der Driving Range oder zum ganz kurzen Spiel mit dem Putter auf den Übungslochern in der Nähe des Clubhauses ein. Zeigt der Golftester beim Abschlagen Talent und trifft den Ball richtig, kann dieser schon mal 150 Meter weit fliegen. Das Gefühl, den Ball weit fliegen zu sehen, ist überwältigend, sagen Golfer. Dass die besten Amateure und vor allem die Profis den Ball mit dem Driver um die 300 Meter weit schlagen, sollte niemanden irritieren. Diese enorme Weite haben diese sich in vielen Jahren Trainingsfron mühsam erarbeitet.

Wer sich von den Golf-Schnupperspielern als einigermaßen tauglich erweist, darf sogar als Highlight des Tages auf einer Spielbahn sein Können zeigen. "Wir wollen mit einigen auf den Bahnen eins und 18 spielen", kündigt de Heuvel an. Beide Bahnen liegen ebenfalls in der Nähe des Clubhauses. Bahn eins ist je nach Abschlagsort etwa 326 bis 417 Meter lang. Die Spielbahn, die als Par-Standard vier Schläge erfordert, bis der Ball im Loch liegen muss. Schafft man es in drei Schlägen oder gar in zweien, kommen Vögel und Vögelnamen beim Golf zum Einsatz. Drei Schläge wären ein "Birdie" und zwei ein "Eagle". Braucht der Golfer fünf Schläge für das Par 4-Loch bekommt er ein "Bogey" angeschrieben. Das ist jedoch für den Golfnovizen erst einmal blanke Theorie. Der Golfclub Olching möchte mit dem Schnuppertag natürlich auch neue Mitglieder gewinnen. "2016 sind zwei bis vier Mitglieder hängen geblieben", erinnert sich de Heuvel. Es wäre deshalb schön, wenn es diesmal ähnlich liefe. Aber besonders wichtig ist der Clubmanagerin: "Wir wollen als Golfclub von den immer noch vorhandenen versnobten Ruf weg."

Golfclub Olching, Feursstraße 89, Tag der offenen Tür, Samstag, ganztägig kostenlos Golf ausprobieren.