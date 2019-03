7. März 2019, 21:56 Uhr Sport Badminton, Turnen und Volleyball

Der SV Germering wirbt mit Aktionstag um einige Sparten

Es gibt drei große Sportvereine in Germering. Der TSV Unterpfaffenhofen-Germering hat sich bis auf wenige Ausnahmen vor allem dem Freizeit- und Breitensport verschrieben. Beim SC Unterpfaffenhofen-Germering gibt es die Schwerpunkte Fußball, Handball und die Kampfsportarten. Der SV Germering hat ebenfalls eine große Fußballabteilung und ist der einzige Anbieter von leistungsorientierter Leichtathletik. Doch auch Hallensportarten findet man unter den 13 Abteilungen des SVG. Badminton, Kraft & Fitness, Turnen und Volleyball werden sich am kommenden Sonntag, 10. März, bei einem Aktionstag interessierten Besuchern präsentieren. Volleyball hat einen hohen Stellenwert beim SVG. Abteilungsleiter Dalibor Durbek zählt die zahlreichen Mannschaften auf. Er kommt auf 17 Frauen-, Herren- und Jugendteams, die der Verein im Spielbetrieb gemeldet hat. "Freie Plätze haben wir aber immer", sagt Durbek und freut sich beim Aktionstag auf einen Zuwachs in seiner Sportart. Nebenan wird dann Badminton angeboten. Der Bereich Eltern-Kind-Turnen der Turnabteilung wird einen Dschungel-Parcour mit Quiz aufbauen, in dem sich komplette Familien ausprobieren können. Auch bei einem Probetraining im Kraft&Fitness-Raum, wo ebenfalls die extra dafür ausgebildeten Trainer bereitstehen, werden die Besucher gebeten, Sportkleidung und -schuhe mitzubringen.

Aktionstag SV Germering, Sonntag, 10 bis 15 Uhr, Wittelsbacher Halle, Eingang Fliederstraße