26. Februar 2019, 21:59 Uhr Spatenstich Zweiter Bauabschnitt beginnt

Die Errichtung der Berufsschule in Fürstenfeldbruck geht voran. Im Sommer 2021 soll sie fertig sein

Knapp zweieinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich für die neuen Gebäude der Berufsschule haben sich am Dienstag Schulleiterin Andrea Reuß, Architekt Franz Balda, der Schulreferent des Kreistags, Christian Stangl, Landrat Thomas Karmasin sowie Vertreter des Schulreferats und des Bauamts zum Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt getroffen. Der Spatenstich betrifft den letzten der drei Gebäudewürfel der neuen Schule. Der Altbau wurde teilweise im Sommer 2016 abgerissen, seit Herbst 2016 wird die Berufsschule abschnittsweise neu gebaut. Die ersten beiden Gebäudewürfel konnten planmäßig im Herbst 2018 in Be-trieb gehen, die ersten Schüler werden bereits in den neuen Räumen unterrichtet. In den beiden Obergeschossen befinden sich Räume für die Elektro- sowie die Informatikberufe. Ebenfalls beheimatet das zweite Obergeschoss viele Wirtschaftsberufe, beispielsweise Bank- und Einzelhandelskaufleute sowie Steuerfachangestellte.

Im Erdgeschoss befinden sich hauptsächlich Werkstätten für den Metallbereich. Hier dürfen Feinwerk-, Industriemechaniker sowie die Spengler ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. In den beiden Bauteilen wurden ebenfalls die Verwaltung mit dem Sekretariat, das Büro der Schulleitung, das Lehrerzimmer sowie Klassenzimmer für Jugendliche ohne Ausbildung untergebracht. Landrat Karmasin sagte: "Mit dem Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt der Berufsschule Fürstenfeldbruck machen wir einen weiteren Schritt in Richtung einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Bildungslandschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Investition in unsere zukünftigen Fachkräfte ist richtig und wichtig!"

Der dritte Bauteil wird ab Sommer 2020 die neue Heimat der medizinischen Fachangestellten, der Berufe zur Körperpflege (vor allem die Friseure) und der Kfz-Mechatroniker. Zudem entstehen in diesem Bauteil auch ein weiterer Teil für den Wirtschaftsbereich sowie eigene Räume des Fachbereichs Metall für die Fachoberschule. Ab Sommer 2021 wird sich das ganze Gelände als erneuert zeigen, dann sind die Fertigstellung der Außenanlagen und die dafür erforderlichen Abbrucharbeiten der Nebengebäude erfolgt. Die Staatliche Berufsschule ist aufgrund ihrer vielseitigen Ausbildungsberufe und den damit verbundenen Anforderungen ein ganz besonderes Bauprojekt. Mit 44,11 Millionen Euro ist es derzeit auch das größte Bauprojekt des Landkreises Fürstenfeldbruck. Momentan sind Aufträge in Höhe von etwa 37 Millionen Euro und damit 84 Prozent des Gesamtvolumens vergeben. Die Regierung von Oberbayern fördert das Projekt voraussichtlich mit 13 Millionen Euro.