Sieben Menschen sind bei einem Unfall am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der B2 bei Germering zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Im Bereich zwischen der Ausfahrt Germering-West und dem Tunnel bei Puchheim-Ort waren vier Fahrzeuge miteinander kollidiert. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B2 war bis 0.30 Uhr vollständig gesperrt.

Nach bisherigem Sachstand der Germeringer Polizei hat sich der Unfall wie folgt zugetragen: Ein grauer Toyota Yaris, besetzt mit einem Eichenauer Ehepaar, fuhr auf der B2 in Richtung Fürstenfeldbruck und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Toyota mit einem entgegenkommenden grauen 3er BMW, besetzt mit einem Münchner Ehepaar. Der beschädigte BMW kollidierte anschließend auch noch mit einer hinter dem Toyota fahrenden Viper, in der ein 58-jähriger Gröbenzeller am Steuer saß. Der beschädigte Toyota kam nach dem Zusammenstoß mit dem BMW quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender aus Bruck kommender VW Golf, besetzt mit zwei Personen aus Germering, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem liegen gebliebenen Toyota.

Die Verletzen mussten zum Teil durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geschnitten werden. Sie wurden in verschiedene Kliniken gebracht. Die Unfallbeteiligten werden derzeit intensivmedizinisch betreut, eine Frau schwebt noch in Lebensgefahr. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Germering unter der Telefonnummer 089/8941570 zu melden.