5. Juli 2019, 22:07 Uhr Schule Horst und die Slammerin

Die Abiturienten des Viscardi-Gymnasiums werden entlassen

Von Marisa Gierlinger, Fürstenfeldbruck

In digitalen Lettern ist an der Stahlsäule vor dem Veranstaltungsforum die "Abiturverleihug" ausgewiesen - das N fehlt. Ansonsten ist die Veranstaltung makellos durchkomponiert, das Warten hat sich gelohnt. Als letzte Schule im Landkreis feierte das Viscardi-Gymnasium am Freitag den Abschied seiner Abiturienten. Das Ambiente ist gediegen: Uniformiertes Security-Personal weist die Plätze an, auf den Tischen sind Wein- und Sektgläser akkurat arrangiert und die Honorierten haben sich in Schale geworfen, was auch dem Zweiten Bürgermeister Christian Götz (BBV) Anerkennung abringt. "Schön schaut das aus, mein lieber Schwan!"sagt er in seiner Rede. Den Abiturienten rät er: "Lasst euch Zeit, probiert Sachen aus!" Dem schließt sich der Appell des Landrats-Stellvertreters Ulrich Schmetz (SPD) an, sich nicht ausschließlich auf ein Studium einzuschießen, sondern auch für andere Bildungs- und Berufswege offen zu bleiben. Schulleiter Zellmeier sowie Elternbeiratsvertreter Josef Wenig heben das freiwillige Engagement hervor, das die Schüler in Angeboten wie dem schuleigenen Zirkus, der Big Band oder der Theatergruppe an den Tag gelegt haben.

Zum ersten Mal hält eine einzelne Schülerin für den Jahrgang die Abschiedsrede. Lisa Strömsdörfer sieht nach langer Zeit wieder einer "Ära der ersten Eindrücke" entgegen. Sie wird sehr deutlich dabei, die Gemeinschaft der Abschlussklasse nicht zu verklären. "Um ehrlich zu sein, es kommt nicht jeder mit jedem klar. Wir sind keine große Familie." Darauf komme es aber gar nicht an, denn jeder habe für sich selbst diese Leistung gemeistert und könne dies nun auf seine Art und Weise zelebrieren - ob beim Saufen oder beim Bergsteigen. Auch ihr an die Lehrer im Saal gerichtetes Umkehrspiel von Schülerfragen kommt bei den Anwesenden gut an und bringt ihr viele Lacher ein. Nach tosendem Applaus beglückwünscht Direktor Zellmeier die erfolgreiche Poetry-Slammerin zu ihrer "fulminanten Rede".

Auch sein Rückblick auf das Schülerleben der fiktiven Figur Horst, der sich gegen das aus Datenschutzgründen nicht namentlich genannte andere Gymnasium der Stadt entschied, trägt zur Unterhaltung bei. Abschließend gratuliert Zellmeier auch Lehrern und Eltern zu ihrer Leistung. "Es war eine gute Investition. Die beste, die Sie tätigen konnten", sagt er wohl nicht zuletzt auch hinsichtlich der Entscheidung für das Viscardi-Gymnasium. Ein wenig Ironie klingt im musikalischen Programm an: Zum Einstieg spielt die vornehmlich aus Blechbläsern bestehende Big Band "Welcome to the Jungle", zum Schluss passend "Runaway Baby".