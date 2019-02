26. Februar 2019, 21:59 Uhr Schöngeising Polizei nimmt drei Personen fest

Trio wollte Fahrkartenautomaten in Schöngeising aufbrechen

Die Bundespolizei hat am S-Bahn-Haltepunkt Schöngeising eine Frau und zwei Männer festgenommen. Die drei Personen sollen versucht haben, einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Laut Bericht der Bundespolizei stellten Beamte am späten Montagabend gegen 23 Uhr Spuren eines Aufbruchs- und eines Flexgeräts an einem Automaten fest. Die Geldkassette im Automaten war allerdings noch verschlossen. Zudem entdeckte die Polizei einen Rucksack mit Aufbruchswerkzeug. An dem Haltepunkt trafen die Beamten drei Personen an, die in eine gerade einfahrende S-Bahn steigen wollten. Bei den Personen handelte es sich um eine 33 Jahre alte Frau sowie zwei Männer im Alter von 33 und 44 Jahren. Alle drei hatten Spuren an den Händen und an der Kleidung, die auf eine Beteiligung an dem Aufbruch hinwiesen. Der 33 Jahre alte Mann hat laut Polizei die Tat bereits gestanden. Die drei Festgenommenen wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Höhe des Schadens an dem Fahrkartenautomaten hat die Polizei noch nicht beziffert.