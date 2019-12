Eine Rarität ist der Kalender , den der Kulturverein Schöngeising "KuSch" in diesem Jahr an seine Freunde und Förderer verschenkt hat. Auch die Kunden der Druckerei Gauck haben ihn erhalten. Dort kann man ihn auch bestellen, wenn man ihn selber noch verschenken möchte.

Eva und Gerhard Gauck sind sowohl Inhaber der Druckerei als auch im Vorstand des KuSch. Die schönen Pastellzeichnungen von asiatischen Tieren stammen von Anna Kusch, der 25-jährigen Tochter. Sie ist Mediengestalterin und Hobbykünstlerin. Ihr besonderes Faible gilt seit jeher Tieren, denen sie viel Ausdruck verleiht, wenn sie sie aufs Papier bannt.

Den Mandschurenkranich, der als Glücksbringer das Deckblatt wie auch den Monat Oktober ziert, hat sie aber nicht selbst in China beobachtet, sondern nach einer Fotografie gezeichnet. Gleiches gilt für die Schabrackentapire, den sibirischen Tiger, den Großen Panda, den asiatischen Elefanten und den Orang-Utan. Der schaut einem so intensiv in die Augen und wirkt dabei so klug, dass man sich nur wenig wundern würde, wenn er zu sprechen begänne. Wenn man ihn länger anschaut, versteht man, warum Orang-Utan auf Malaiisch "Waldmensch" heißt.

Anna Gauck hat die Besonderheiten der Tiere mit Pastellkreide und -stiften detailreich eingefangen. Man kann ihre Bilder auch auf Instagram finden und dort erwerben. Oder bei der nächsten Ausstellung der Hobbykünstler, die der Kulturverein im zweijährigen Turnus organisiert. Dort stellt Anna Gauck regelmäßig aus. Bis es soweit ist, müssen sich Interessenten noch ein wenig gedulden: Die Ausstellung wird im November 2020 stattfinden, wie Eva Gauck verrät, rechtzeitig zum nächsten Weihnachtsgeschäft. Es gibt dort auch den Kalender für 2021 zu kaufen.