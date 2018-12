12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Schöngeising Für den guten Zweck

Ihre Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen möchte die Blasmusik Schöngeising mit ihren kirchlichen Adventskonzerten an diesem Wochenende. In verschiedenen Ensembles und mit großer Besetzung werden die Musiker die passenden Stücke spielen. Das erste Konzert findet am Samstag, 15. Dezember, von 18 Uhr an in der Pfarrkirche Landsberied statt, das zweite Konzert beginnt am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Schöngeising. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, es wird um Spenden für das Ambulante Palliativteam Fürstenfeldbruck gebeten.