7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Schöngeising Begehrtes Brot

Csongor-Istvan Rimili backt beim Christkindlmarkt auf dem Jexhof

Von Ariane Lindenbach, Schöngeising

Brot, frisch aus dem Ofen, die Kruste resch, das Innere noch warm und weich: Für viele ist das ein ganz besonderer Genuss. Das beweist der Andrang am Bauernhofmuseum Jexhof, wenn Csongor-Istvan Rimili acht Mal im Jahr den alten Schamottofen im Backhaus anheizt, um darin Brot zu backen - in der Adventszeit ist der Akt eingebettet in einen stimmungsvollen Adventsmarkt mit Handwerkern und Kunsthandwerkern sowie einem Besuch vom Nikolaus.

Die Leute liebten die Vorführung des Brotbackens, sagt Rimili. Einige Besucher kämen extra aus München kommen und nähmen am liebsten mehrere Laibe mit. "Wir verkaufen in zehn Minuten alles weg und dabei warten sie schon eine halbe Stunde vor der Tür", sagt Rimili. Wegen der großen Nachfrage ist die Abgabe limitiert. Wie der gebürtige Rumäne und gelernte Bäcker erzählt, hat ihm sein Vorgänger im Backhäuschen beigebracht, wie man mit dem Ofen umgehen muss. "Das ist nicht so einfach, da muss man drei Stunden heizen, dass man die richtige Temperatur hat", erklärt er.

Erst wird mit Holz auf 500 Grad hochgeheizt. Dann holt Rimili die Glut heraus und wischt das Innere mit feuchten Lappen immer wieder aus, damit die Temperatur sinkt. Er hat ein zwei Meter langes Holz, an das ein großes Tuch gebunden wurde, erläutert er. Um zu wissen, wann der Ofen die richtige Gradzahl erreicht hat, wirft er eine Handvoll Mehl in die Brennkammer mit etwa fünf Quadratmeter Grundfläche. "Wenn das Mehl nach zwei, drei Sekunden schwarz wird, weiß ich, der Ofen ist noch zu heiß." Ist es nach knapp zehn Sekunden schwarz, "weiß ich, es ist richtig".

Brotbacken; Samstag, 8. Dezember; 13 bis 15 Uhr; Bauernhof Jexhof (Schöngeising); Christkindlmarkt bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr