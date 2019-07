23. Juli 2019, 22:04 Uhr Schöngeising B 471 erhält neue Lärmschutzwand

In Schöngeising wird die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 471 erneuert. Das dafür zuständige Staatliche Bauamt Freising weist darauf hin, dass es deshalb bis Ende Oktober zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. Um an der Lärmschutzwand, die sich entlang des Fahrstreifens Richtung Fürstenfeldbruck befindet, die einzelnen Elemente aus- und einheben zu können, muss die B 471 zeitweise halbseitig gesperrt werden. Das ist bis Ende dieser Woche notwendig sowie zwischen 2. und 4. September. Den Verkehr regelt dann eine Ampel. Der parallel zur B 471 verlaufende Radweg wird ebenfalls gesperrt, wenn die Bauarbeiten im entsprechenden Abschnitt beginnen. Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Die Arbeiten an der Lärmschutzwand beinhalten den Ausbau der vorhandenen sowie den Einbau neuer Elemente. Zudem soll der Korrosionsschutz der Pfosten erneuert werden.