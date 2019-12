Einen Schutzengel hat eine 28-jährige Autofahrerin an Heiligabend gehabt. Die Grafratherin war auf der B 471 unterwegs gewesen. Gegen 6.45 Uhr kam sie bei Schöngeising von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich im angrenzenden Feld mehrmals. Die Fahrerin kam bei dem schweren Verkehrsunfall laut Fürstenfeldbrucker Polizei mit leichten Verletzungen davon, wurde aber in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.