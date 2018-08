15. August 2018, 11:03 Uhr Schlaflose Nacht in Gröbenzell Sackgasse

Lastwagenfahrer rangiert stundenlang

Stundenlang hat ein Lastwagenfahrer in der Nacht auf Montag in Gröbenzell versucht, aus einer Sackgasse wieder herauszukommen. Durch das andauernde Rangieren verursachte er einen solchen Lärm, dass sich Anwohner um den Schlaf gebracht fühlten und die Polizei verständigten. Ein hilfreicher Passant trug zur Belästigung insofern dazu bei, dass er den Fahrer rückwärts mit lauten Kommandos herauslotsen wollte. Nach dem Eintreffen der Polizei in der Grünfinkenstraße, eben einer Sackgasse, gelang dies dem Fahrer dann auch. Allerdings bog er nun nach links in die enge Salzstraße ein und steckte wieder fest, da zu beiden Seiten Autos parkten. Einen der Wagen schob der Lastwagenfahrer nun selbst bei Seite, "trotz angezogener Handbremse", wie der Polizeibericht vermerkt. Endlich konnte er schließlich um die Kurve biegen und seine Fahrt um 4.30 Uhr fortsetzen - "zur Freude aller Anwohner", wie der Bericht der Gröbenzeller Polizei schließt.