10. Februar 2019, 21:53 Uhr Sammlung historischer Gebrauchsgegenstände Schnäppchen aus vormaliger Zeit

Das Bauernhofmuseum Jexhof bringt Ordnung in seine Sammlungen. Dazu gehört auch, sich von Objekten zu trennen. Ein weiterer Flohmarkt im Unterschweinbacher Zwischendepot lockt wieder reichlich Besucher an

Von Heike A. Batzer, Unterschweinbach

Bisweilen empfiehlt es sich, früh dran zu sein im Leben. Bei einem Flohmarkt zum Beispiel. Die Dinge, die dort angeboten werden, gibt es häufig nicht in Hülle und Fülle, und nachgekauft werden können sie schon gar nicht. Und deshalb machen sich die ersten Flohmarktfreunde schon Samstagmittag auf in den Egenhofener Ortsteil Unterschweinbach, wo das Schöngeisinger Bauernhofmuseum Jexhof von halb zwei Uhr an in seinem Zwischendepot nicht mehr benötigte Gegenstände zum Kauf anbietet. Zum dritten Mal gibt es einen solchen Flohmarkt, etwa 130 Besucher sind gekommen, schätzt Petra Schreiner, die sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort um die Inventarisierung kümmert. Das sind allerdings nicht so viele wie bei der Premiere vor einem Jahr, als das Depot von etwa 400 Interessierten regelrecht überrannt worden ist.

Doch auch diesmal finden zahlreiche Gegenstände neue Besitzer: ein Schleifstein, ein Holzschlitten, eine Badewanne, ein altes Fahrrad, Einmachgläser, Töpfe, eine alte Wärmflasche, ein Kompressor, eine Obstbaumspritze, viele Wagenräder. Ein paar größere Teile wie Vorder- oder Hinterwagen mit Rädern oder ein Schrank sind noch da, aber bereits mit einem "Verkauft"-Zettel versehen. Sie werden abgeholt, denn nicht jeder hat gleich einen Anhänger dabei, um die Sachen aufzuladen. Dominik Pospiech ist aus Taufkirchen bei München gekommen. Er braucht keinen Anhänger, sondern sucht nach Metallteilen, die er in einem Schweißkurs umarbeiten kann, und ist schon fündig geworden. Er möchte wissen, was das Teil kosten soll oder ob er nach Gewicht bezahlen müsse. Er lacht. Petra Schreiner lacht auch: "Nein, nach Gutdünken." Man einigt sich auf einen Fünfer.

Entsammeln nennt sich im Fachjargon das, was anderen Menschen Freude bereiten kann: Beim Flohmarkt im Zwischendepot des Jexhofes in Unterschweinbach findet manches ausrangierte Ding einen neuen Besitzer. (Foto: Günther Reger)

Die Flohmärkte erweisen sich für das Bauernhofmuseum als gute Möglichkeit, wenigstens einen kleinen Teil der überzähligen Objekte in Hände zu geben, die etwas damit anfangen können. Und auch ein bisschen Geld in die Kasse zu holen, 4230 Euro brachten die beiden ersten Märkte im vergangenen Jahr laut Landratsamt ein. Vor allem Künstler, Leute aus der Landwirtschaft, Vereinsvertreter kommen und sichten das Angebot in der großen Halle im Unterschweinbacher Gewerbegebiet, die der Landkreis als Eigentümer des Jexhofs noch bis Jahresende als Übergangslagerhalle angemietet hat. Das Museum ist gerade dabei, Ordnung in seine Bestände hinter der Ausstellung zu bringen. Jahrelang hatten sich die Objekte angehäuft, in den vormals 15 verschiedenen Depots herrschte Enge und Unübersichtlichkeit. "Da ist man teilweise gar nicht an die Sachen hingekommen", erinnert sich Petra Schreiner. Das Entsammeln, wie das Ausmisten fachkundig heißt, ist für den Jexhof Neuland. Viele Museen würden das nicht machen, sagt Museumsleiter Reinhard Jakob: "Aber wie die mit ihren Lagerkapazitäten umgehen, weiß ich nicht."

Viele gleiche Objekte sammelten sich im Laufe der Jahre am Jexhof an. Zum Beispiel 80 Fleischwölfe. Die werden nicht alle auf Dauer benötigt, deshalb werden nun Dinge weggegeben. Andererseits beinhalte das neue Sammlungskonzept auch, dass man stets auf der Suche nach Utensilien sei, "die wir noch nicht haben", erklärt Petra Schreiner und nennt als Beispiel einen "durchgenudelten Kochlöffel aus der damaligen Zeit", der zeigen soll, wie lange ein solcher Küchenhelfer vormals in Gebrauch war. So einen hätte man noch nie angeboten bekommen.

Otto Policzka freut sich über eine alte Riemenscheibe. (Foto: Günther Reger)

Die Flohmärkte böten deshalb auch gute Gelegenheit, den Besuchern zu erklären, warum man manche Dinge aussortiere und andere nicht. "Wir zeigen, was wir machen und dass wir nichts heimlich wegschmeißen", sagt Schreiner. Noch sind nicht alle bisherigen Depots geleert, aber die ersten Objekte, die bleiben dürfen, stehen schon in den Hochregalen der Unterschweinbacher Halle. Rote Hinweisschilder machen darauf aufmerksam, dass diese Objekte nicht zum Verkauf stehen. Sammeln sei die wichtigste Aufgabe eines Museums, betont Schreiner: "Es ist das Sachgedächtnis der Bevölkerung." Beim Jexhof entscheidet ein dreiköpfiges sogenanntes Deakzessionsgremium darüber, was verbleiben darf und was abgegeben wird. Besucher Dominik Pospiech bekommt inzwischen Unterstützung von Alexandra Nelles. Sie hat ihren Schweißkurs schon hinter sich. Die beiden finden noch jede Menge Metallteile, die sie brauchenkönnen.