6. September 2018, 14:57 Uhr Reuiger Wiederholungstäter Junger Mann will wieder ins Gefängnis

19-Jähriger war betrunken und ohne Führerschein mit Vaters Auto unterwegs gewesen

Wieder ins Gefängnis zurück will ein junger Mann, der sich bei der Gröbenzeller Polizei wegen einer Trunkenheitsfahrt selbst angezeigt hat. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 19 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Günzburg am Donnerstagfrüh um etwa 6.30 Uhr in die Gröbenzeller Inspektion und meldete, dass er um ein Uhr morgens das Auto seines Vaters entwendet und unter Alkoholeinfluss damit herumgefahren sei. Laut Pressebericht wollte der junge Mann nach Stuttgart fahren, bekam aber unterwegs ein schlechtes Gewissen und steuerte den Wagen nach Gröbenzell, wo er seine Kindheit verbracht hat. Den Wagen stellte er in Gröbenzell ohne einen Kratzer ab. Obwohl alkoholisiert, verursachte der junge Mann keinen Verkehrsunfall. Einen Führerschein hat er bislang nicht gemacht. Vor der Fahrt trank er sich Mut an, um den Wagen seines Vaters zu entwenden. Der Alkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als einem Promille, der 19-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er ist bereits mehrmals wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden und auch schon in Haft gewesen, war zum Zeitpunkt der Fahrt aber zur Bewährung auf freiem Fuß. Wegen Diebstahls eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Führerschein und Trunkenheit am Steuer wird nun gegen ihn ermittelt. Die Polizei informierte den Vater des jungen Mannes, damit er sein Auto in Gröbenzell abholen konnte.