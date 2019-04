7. April 2019, 17:36 Uhr Rettungseinsatz Ertrunken im Emmeringer See

Wasserwachttaucher entdecken 28-Jährigen am Sonntagnachmittag

Von Erich C. Setzwein, Emmering

Dramatische Szenen müssen sich am Sonntagnachmittag am Emmeringer See abgespielt haben, als dort ein 28 Jahre alter Mann im See ertrunken ist. Um 16.16 Uhr sei der Notruf eingegangen, im Emmeringer See sei eine Person untergegangen, berichtete der Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Rainer Bertram, über den dann folgenden Einsatz. Der Mann hatte sich seinen Angaben zufolge mit einer Gruppe am See aufgehalten. Wie es dazu kam, dass der Mann ins Wasser ging und ob es sich um einen Badeunfall gehandelt haben könnte, darüber gab es noch keine gesicherten Informationen. Um den See nach dem Vermissten abzusuchen, wurden nach der Alarmierung 20 Einsatzkräfte der Wasserwachten Fürstenfeldbruck und Germering "mit einer entsprechenden Anzahl Tauchern", so Bertram, an den Emmeringer See geschickt. Außerdem rückte die Berufsfeuerwehr München mit drei Tauchern an. Bereits um 16.40 Uhr habe man den Gesuchten im See finden und aus dem Wasser bringen können. Nach Bertrams Darstellung wurde der Ertrunkene wiederbelebt und danach in eine Klinik gebracht. Er hoffe, so Bertram, dass es dem Mann bald besser gehe. Die Wassertemperatur könne dabei eine wichtige Rolle spielen. Bei kaltem Wasser sei der Sauerstoffbedarf des Gehirns gering, heißt es in Lehrbüchern, mögliche Folgeschäden könnten geringer ausfallen. Während der Such- und Rettungsaktion seien die Freunde des Ertrunkenen von einem Kriseninterventionsteam betreut worden, sagte Bertram.