"A bissl anders" soll der diesjährige Wanderritt des Reitvereins Moorenweis werden. Statt wie sonst 25 Kilometer zu reiten und dabei etwa in der Mitte eine Pause einzulegen, ist dieses Jahr die Route nur ungefähr 17 Kilometer lang. Dafür gibt es einen Snack zum Start und im Anschluss an den Ritt weitere Verpflegung. Die kürzere Route rund um Moorenweis solle Kieswege vermeiden und so die Pferde schonen, erklärt der Vorsitzende des Verein, Johann Sigl, das veränderte Konzept. Außerdem würden so weniger Helfer benötigt werden sowie alte Pferde und junge Reiter weniger stark belastet. "Falls bis zum Wochenende noch ein paar Felder abgeerntet werden und die Bauern uns darüber reiten lassen, können wir die Route noch einmal anpassen", sagt Sigl.

Die geplante Startzeit liegt zwischen 7.30 und 12 Uhr, Startpunkt ist die Moorenweiser Reitanlage in der Albertshofener Straße 1. "Ob Trab oder Galopp, das ist jedem selbst überlassen", sagt Sigl über den entspannten Ritt. Pokale gebe es für den jüngsten und den ältesten Teilnehmer sowie die stärkste Teilnehmergruppe, nicht aber für den schnellsten Reiter. Zur entspannten Atmosphäre trägt auch bei, dass es nicht nötig ist, sich vorab anzumelden. Sigl rechnet mit "150 bis 200 Teilnehmern, aber das kommt vor allem auf das Wetter an." Deshalb hofft der Verein für alle interessierten Reiter am Sonntag auf Sonnenschein. Nach dem Ende des laut Ankündigung "ausgiebigen Ritts durch abwechslungsreiche Landschaft", um circa 14 Uhr, sollen die Pokale ausgegeben und eine Tombola veranstaltet werden.

Dabei gibt es laut Verein für die aktiven Teilnehmer 20 attraktive Preise zu gewinnen, die im Reitsport hilfreich seien. Jeder teilnehmender Reiter erhalte eine Preisschleife und Verzehrgutscheine, denn das Programm sieht noch ein gemeinsames Essen vor. Bei Rollbraten und später Kaffee und selbstgemachten Kuchen soll der Reittag gemütlich ausklingen.

Sigl hofft auf regen Zuspruch zu seiner Veranstaltung: "Es sind alle herzlich eingeladen, nicht nur die Reiter, sondern jeder, der kommen möchte."

Im Jubiläumsjahr 2018 mit 50-jährigem Vereinsbestehen und dem 40. Wanderritt hat der Verein Sigl zufolge so viel eingenommen, dass er dem örtlichen Kindergarten eine Spende zukommen lassen konnte. Bei gutem Wetter waren 167 Reiter gekommen. Wegen der Abhängigkeit vom Wetter kann Sigl noch nicht mit einem bestimmten Erlös planen, erst einmal müssten die eigenen Kosten gedeckt werden. "Die Abwicklung ist ein ziemlicher Aufwand", beschreibt Sigl die Planung, die drei Monate im Voraus beginne. Es müssten viele Genehmigungen eingeholt und um die 20 Helfer zum Verteilen des Essens, zum Ausschenken oder als Streckendienst organisiert werden.

41. Wanderritt des Reitvereins Moorenweis, Sonntag, 8. September, Start an der Reitanlage Moorenweis, Albertshofener Straße 1. Anmeldung vor Ort, Rittbeginn 7.30 Uhr.