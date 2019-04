19. April 2019, 22:00 Uhr Reden wir über Osterfreude tanzen

Sieglinde Nubert lädt zu einer meditativen Veranstaltung

Interview von Leonie Albrecht

Mit ihren meditativen Tänzen begleitet Sieglinde Nubert schon seit mehr als 20 Jahren das Kirchenjahr - ob zum Jahresbeginn, zu Pfingsten oder auch zu Weihnachten. Am kommenden Montag lädt sie in Olching dazu ein, "Osterfreude zu tanzen". Veranstalter ist das Brucker Forum. Was die Teilnehmer erwartet, verrät Nubert im Interview.

Wie passen für Sie Tanzen und Ostern zusammen?

Sieglinde Nubert: Ich tanze in meinen Kursen immer entlang des Kirchenjahrs. Jetzt an Ostern werden wir die Emmausgeschichte nachspüren, also sie nicht nur hören, sondern mit eigenen Schritten nachgehen. So lässt sich der Weg der Emmausjünger viel besser begreifen und auch Parallelen zum eigenen Leben werden entdeckt.

Wie lassen sich Ihre Tänze beschreiben?

Mit Tanzschritten kann man viel ausdrücken, das mit dem eigenen Leben zu tun hat. Es sind Kreistänze zu einfachen Melodien, man wiegt sich dazu oder bewegt sich auch nach innen. Aber auch das Innehalten, um Zeit zum Auftanken zu spüren, ist ganz wichtig.

Was kann meditatives Tanzen im Menschen auslösen?

Bei Meditation geht es immer darum, zur Mitte zu führen. Da geht es um Fragen wie: Was gibt mir Halt im Leben? Wo stehe ich eigentlich? Die Musik und die einfachen Schritte helfen dabei, zu der eigenen Mitte zu führen, sie zu finden. Da bewegt sich dann innerlich etwas. Das ist aber sehr individuell, jeder erlebt es auf seine eigene Weise.

Wer kommt zu Ihren Veranstaltungen?

Hauptsächlich kommen Frauen, das sind dann ungefähr 15 Teilnehmer. Auch ein bis zwei Männer sind meistens dabei. Aber das sind nicht zwingend alle Kirchgänger, sondern einfach Personen, die auf die meditativen Tänze aufmerksam geworden sind und neugierig sind.

An wen richtet sich der Ostertanz?

Das ist vollkommen offen, jeder ist willkommen. Man muss keiner Konfession angehören, auch wenn die Emmausgeschichte einen christlichen Inhalt hat. Er richtet sich an jeden, der die Ostergeschichte anders erfahren und sie mit dem eigenen Körper erleben will.

Meditativer Tanz "Osterfreude tanzen" mit Sieglinde Nubert, Montag, 22. April, 19.30 bis 21 Uhr, Pfarrbücherei Olching, Nöscherplatz 1, Teilnahmegebühr 3,50 Euro.