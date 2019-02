8. Februar 2019, 21:45 Uhr Reden wir über Jugendliche Babysitter

Tineke Deckert ist Tagesmutter und vermittelt Freiwillige

Interview von Karl-Wilhelm Götte

Tineke Deckert leitet seit bald zwei Jahren die Babysitter-Vermittlung des Germeringer Sozialdienstes. Die studierte Pädagogin und Psychologin blickt auf langjährige Erfahrung mit Kindern zurück. Die 39 Jahre alte Mutter () von drei Kindern ist auch als Tagesmutter tätig. Fünf kleine Kinder betreut sie aktuell. An diesem Samstag leitet sie von 12 bis 17 Uhr in Germering einen Babysitterkurs, um weiteren Betreuungsnachwuchs zu rekrutieren.

SZ: Ist viel Werbung für den Babysitterkurs nötig?

Tineke Deckert: Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich kaum noch retten vor lauter Anfragen; der Kurs ist mit 18 Teilnehmern schon voll. Werbung haben wir kaum machen müssen, wir sind per Mundpropaganda immer gut im Gespräch.

Worauf führen sie diese enorme Resonanz zurück?

Offenbar hat unsere Babysitter-Vermittlung einen sehr guten Ruf. Neben der Mundpropaganda hat unsere neu gestaltete Facebook-Seite sicherlich auch gut gewirkt. Die spricht besonders Jugendliche an.

Was lernen die Teilnehmer in fünf Stunden?

Erst einmal müssen sie mindestens 14 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können. Mit 15 Jahren darf ich sie dann als Babysitter für den Sozialdienst einsetzen. Inhaltlich geht es um vielseitige Themen, wie Kinderpflege, Aufsichtspflicht oder Versicherungsschutz. Aber auch Spielideen mit den Kindern werden wir thematisieren, genauso wie auch die Unfallprävention. Es werden auch Sofortmaßnahmen demonstriert und erlernt, wie man im Falle eines Unfalls beim Babysitting reagiert.

Ist Babysitting immer noch vorwiegend weiblich?

Ja, in der Regel ist das so. Weibliche Betreuung findet von der Krippe bis zur Grundschule leider fast durchgängig statt. Es gibt einen Mangel an männlichen Rollenbildern in der Kinderbetreuung. Wir versuchen das offen zu halten, aber auch Babysitting erfolgt leider auch bei uns fast nur durch Mädchen. Beim Kurs sind diesmal aber zwei Jungen dabei.

Fragen Eltern auch gezielt nach Jungen als Babysitter?

Ja, das tun sie, vor allem wenn sie kleine Buben haben.

Viele Jugendliche wollen sicherlich auch ihr Taschengeld aufbessern.

Ja, das stimmt natürlich. Unsere Tarife können sich auch sehen lassen. Für die Betreuung eines Kindes bekommt die/der Babysitter acht Euro pro Stunde. Betreuen sie zwei Kindern, sind es zehn, ab drei Kindern zwölf Euro pro Stunde. Aber der Verdienst steht für die Jugendlichen nicht im Vordergrund: Die meisten angehenden Babysitter bringen schon ein bisschen Erfahrung mit. Auf jeden Fall haben sie viel Spaß am Umgang mit kleinen Kindern. Viele von ihnen möchten auch in diesem Bereich später beruflich tätig werden.

Wann sind Babysitter im Einsatz?

Das ist zumeist abends der Fall, wenn die Eltern mal ins Konzert oder zu einem gemeinsamen Abendessen gehen wollen. Die Babysitter-Kernzeit liegt zwischen 18 und 23 Uhr.

Interessierte Eltern können sich gerne bei Tineke Deckert melden, wenn sie einen Babysitter buchen möchten: Deckert ist erreichbar unter 0163/ 222 72 60 oder babysitter@sozialdienst-germering.de.