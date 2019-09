Es ist so etwas wie ein kleines Jubiläum. Dass Benefizwalking und Benefizlauf der Bürgerstiftung mittlerweile bereits zum fünften Mal stattfinden, darf als Beleg gelten, dass diese von Elisabeth Weller () organisierte Sportveranstaltung ankommt. Im vergangenen Jahr nahmen sogar etwa 300 Menschen teil. Durch Spenden, Verkaufserlöse von Speisen und Getränken sowie Sponsoren kamen deutlich mehr als 10 000 Euro zusammen.

SZ: Was ist am Sonntag wichtiger, Fitness oder der gute Zweck?

Elisabeth Weller: Natürlich ist es sehr sinnvoll, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. In diesem Fall profitieren davon auch noch viele Bürger des Landkreises durch die Spenden.

Wie viele Teilnehmer erwarten Sie?

200 Walker und Läufer wären schon toll. Es ist ja mit fünf sowie zehn Kilometern Walken oder Laufen auch für jedes Alter etwas dabei. Wichtig ist, dass jeder das für ihn passende Tempo läuft. Antreten werden auch Teams. Die drei Teams, die gemeinsam die größte Strecke zurückgelegt haben, werden prämiert. Weitere Preise gibt es übrigens an der ESB-Tombola.

Wie funktioniert das, laufen und gleichzeitig spenden?

Bei uns ist das unabhängig von der Strecke, wie bei anderen Spendenläufen. Bei der Registrierung steht vielmehr ein Sparschwein, und jeder kann statt einer Startgebühr dort Geld oder einen Umschlag einwerfen, wenn er möchte.

Wurden schon Rekorde aufgestellt?

Nein, natürlich nicht. Wir stoppen die Zeit ja auch gar nicht. Aber persönliche Höchstleistungen gibt es regelmäßig. Im vergangenen Jahr war eine Dame jenseits der 70 dabei - im glitzernden Lurex-Pullover. Die war super glücklich, als sie erstmals die fünf Kilometer geschafft hatte. Damit sich niemand verletzt, bietet Dieter Pleil vor dem Beginn ein Dehnungsprogramm an.

Wofür werden die Erlöse verwendet?

Für viele Leuchtturmprojekte, aber auch kleinere Projekte wie die Streitschlichter. Die Bürgerstützung unterstützt beispielsweise die Tafeln im Landkreis, das Babybesuchsprogramm "Willkommen im Leben" oder Seniorenhilfe Sonnenstrahl.

Benefizveranstaltung der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck (bei jedem Wetter); jeweils fünf oder zehn Kilometer Laufen oder Walken durch den Rothschwaiger Forst, Start um 11 Uhr (Laufen) und um 11.15 Uhr (Walken) am Sportplatz des Viscardi-Gymnasiums an der Balduin-Helm-Straße 2 in Bruck, Registrierung von 10 Uhr an; Umkleidemöglichkeit vorhanden, Anmeldung unter www.buergerstiftung-lkr-ffb.de;