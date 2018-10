19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Reden wir über Bewerbung zu den Kulturtagen

Kulturreferentin Christina Claus über die Vorbereitungen

Interview von Florian J. Haamann

Alle zwei Jahre lädt der Landkreis Fürstenfeldbruck seine Kunst- und Kulturschaffenden ein, gemeinsam unter einem Dach zu einer großen Veranstaltungsreihe zusammen zu kommen: den Kreiskulturtagen. 2019 ist es wieder soweit, von 1. Mai bis zum 2. Juni. Das Motto lautet "Unterwegs". Alle interessierten Vereine, aber auch Privatpersonen, die sich mit einer passenden Veranstaltung beteiligen wollen, können sich noch bis zum 26. Oktober beim Landratsamt bewerben. Den Anmeldebogen und die Richtlinien gibt es unter 08141/519-537, per Mail an kultur@lra-ffb.de oder über die Homepage www.lra-ffb.de. Christina Claus ist als Kreiskulturreferentin für die Organisation mitverantwortlich.

SZ: Frau Claus, wer entscheidet eigentlich, unter welches Thema die Kreiskulturtage gestellt werden?

Christina Claus: Wir sind eine Arbeitsgruppe aus ganz verschiedenen Bereichen und eigentlichen allen Genres der Kultur. Und dann suchen wir immer ein Thema, mit dem auch alle was anfangen können, das aber gleichzeitig nicht so fad ist und bei dem nicht jeder irgendwas anbietet, das er eh schon im Programm hat. Das war am Anfang der Kreiskulturtag öfter mal der Fall.

Heuer haben Sie sich auf das Thema "Unterwegs" geeinigt. Welche Gedanken stehen dahinter?

Ich denke, dass das ein Thema ist, mit dem jeder etwas anfangen kann. Jeder ist ja eigentlich immer irgendwo unterwegs. Am härtesten formuliert von der Wiege bis zur Bahre. Aber natürlich auch in allen möglichen anderen Dingen: Im Internet, auf der Straße, im Urlaub, beim Joggen. Deswegen finde ich das Thema allumfassend aber gleichzeitig nicht zu banal.

Gibt es schon erste Anmeldungen?

Wir haben schon einige tolle Ideen bekommen. Der Historische Verein etwa will den Besuchern unsere Vorfahren näher bringen, die weit mehr unterwegs waren, als man oft denkt. Die Exponate werden an verschiedenen Orten gezeigt, also müssen auch die Gäste unterwegs sein, um alles sehen zu können. Dann gibt es jemanden, der einen Flashmob machen will, zu dem ich natürlich vorher nichts Genaueres sagen kann.

Gibt es noch weitere Ideen?

Ich habe mir zusammen mit Toni Drexler überlegt, dass wir Fahrten anbieten könnten, die zu ungewöhnlichen Orten führen. Dort und schon auf dem Weg dorthin werden dann Geschichten zum Thema "Unterwegs" gelesen, von ganz verschiedenen Menschen und aus ganz verschiedenen Perspektiven.

Zuletzt fanden die Kreiskulturtage im Sommer 2017 statt. Welche Bilanz können Sie im Nachhinein ziehen?

Was bei mir angekommen ist, ist dass die Leute es im Wesentlichen toll fanden. Und viele Veranstaltungen waren wirklich sehr gut besucht.