25. April 2019, 22:15 Uhr Qualifizierung Die Besten ihres Fachs

IHK für München und Oberbayern zeichnet Absolventen aus

Gleich fünf Absolventen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck haben in einer Feierstunde der IHK für München und Oberbayern den Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung erhalten. Mit ihren hervorragenden Prüfungsleistungen gehören sie zur Gruppe der 260 oberbayerischen Spitzenabsolventen in 62 IHK-Fortbildungsprüfungen. Aus dem Landkreis geehrt worden sind: Petra Sigrist aus Egenhofen (Geprüfte Betriebswirtin), Theresa Schwojer aus Olching (Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen), Josef Arlt aus Olching (Geprüfter Immobilienfachwirt) und Barbara Loder aus Maisach (Geprüfte Industriemeisterin Chemie). Peter Prachhart aus Hattenhofen (Geprüfter Technischer Fachwirt) ist zudem der beste Absolvent seines Fachs in Oberbayern. Insgesamt schlossen in Oberbayern 3374 Teilnehmer im abgelaufenen Prüfungsjahr ihre Fortbildungen als Meister, Fachwirte, Fachkaufleute oder Betriebswirte erfolgreich ab. IHK-Vizepräsidentin Kathrin Wickenhäuser-Egger und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gratulierten allen Absolventen zu ihrem Erfolg.