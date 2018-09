24. September 2018, 22:02 Uhr Puchheim Zwei Lieferwagen durch Feuer beschädigt

Zwei in der Lochhauser Straße abgestellte Lieferwagen sind in der Nacht auf Montag durch Feuer erheblich beschädigt worden. Laut Polizei meldete sich um etwa 0.15 Uhr ein Anwohner bei der Einsatzzentrale und berichtete von einem brennenden Auto. Als die Hilfskräfte eintrafen, war bereits ein zweites Fahrzeug in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 40 000 Euro. Als Brandursache kann bislang weder ein technischer Defekt noch vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Hinweise unter Telefon 08141/61 20.