Aufgrund der positiven Resonanz in den beiden vergangenen Jahren wird die Stadt Puchheim auch in diesem Jahr wieder ein Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel veranstalten. Sie lädt daher am Dienstag, 31. Dezember, von 23.45 Uhr an alle Bürger ein, mit Familie und Freunden zum Rathausweiher zu kommen. Dort können die Besucher laut Stadt ein "professionelles Feuerwerk im hoffentlich klaren Nachthimmel genießen und gemeinsam das neue Jahr begrüßen". Die Besucher sollen nicht mit dem Auto kommen.