15. August 2018, 21:52 Uhr Puchheim Wenn es in der Wohnung eng wird

Die Verkäufer auf dem Puchheimer Flohmarkt trennen sich von geliebten Dingen

Von Isolde Ruhdorfer, Puchheim

Wer auf einem Flohmarkt kauft, der erwirbt Dinge, die eine Geschichte besitzen. Wer dann auch noch bei Sammlern kauft, der kann sich sicher sein, dass man etwas erhalten hat, in dem viel Herzblut steckt. Und wer sich von solchen Gegenständen trennt, der tut es nicht gerne. Helga Thaler ist eine von denen, die jahrelang gesammelt haben und nun, auf dem Flohmarkt in Puchheim, einen Teil ihrer Schätze verkaufen. Spitzendeckchen, Emaillegeschirr, alte Uhren und vor allem ganz viele Heiligenbilder - Thaler hat alles, was zu einem richtigen bayerischen Heim dazugehört. Früher hatte sie noch eine Bauernstube mit Kachelofen und Rundbank. Da durfte die bayerische Dekoration natürlich nicht fehlen. Ihre Freunde hätten immer gefragt: "Gehen wir in die Puppenstube?", erzählt Thaler lachend. Doch nun zieht sie um in eine Wohnung, in der einfach kein Platz ist für all diese Gegenstände. Vor allem nicht für mehr als 100 Heiligenbilder.

Stick- und Kastenbilder gibt es, immer sind Maria und das Jesuskind abgebildet, manchmal steht noch ein schöner Spruch dabei. Thaler sammelt sie schon seit 40 Jahren, kauft sie teuer, restauriert und entwurmt sie. Nun verkauft sie die Heiligenbilder, die teilweise mehr als 100 Jahre alt sind, für 20 Euro. Unterdessen haben sich drei Herren dem Stand genähert, sie betrachten eine alte Uhr zum Aufziehen. "Die habe ich damals für 250 Mark gekauft", erinnert sich Thaler. Eine andere Frau streicht bewundernd über die blaue Musterung einer Emailleschüssel. Sie habe den schönsten Stand, das sei ihr schon oft gesagt worden, freut sich Thaler. Ein Faible für hübsche Dekorationen hatte sie schon immer, schließlich war sie früher sogar Besitzerin eines Geschenkartikelladens.

Auch Otto Müller kann einiges erzählen von den Dingen, die er verkauft. Bei ihm gibt es Rehgeweihe, Schachspiele und jede Menge Musikinstrumente. "Ich bin Musiker", erklärt er. Insgesamt hat er 25 Gitarren, die älteste ist 65 Jahre alt. Einige verkauft er nun hier auf dem Flohmarkt. "Sie wissen ja, wie die Wohnsituation ist", sagt er als Begründung. Neben den Gitarren gibt es noch mehrere Akkordeons, Mundharmonikas, Blockflöten und alte Radios, die die Größe eines kleinen Koffers haben. "Ich schmeiß ganz ungern was weg", erklärt er angesichts der Zahl an Musikinstrumenten und Radios. "Der Mensch ist ja Jäger und Sammler. Und ich sammle leidenschaftlich gerne." Außerdem sei es ganz furchtbar, dass es so viel Müll gebe, sagt er. Aussteller auf einem Flohmarkt zu sein, sei sein Beitrag zu einer sauberen Umwelt.

Müller verkauft schon seit 40 Jahren auf Flohmärkten. Denn: "Ich mag es, mit Leuten zusammen zu sein." Und hier auf Flohmärkten ist es fast unmöglich, nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wer etwas kauft, bekommt meist gratis eine Geschichte dazu. Denn die Aussteller kennen ihre Stücke. Sie wissen genau, wann und wo sie es gekauft haben und meistens auch, wie viel Mark sie dafür einst noch bezahlt haben. Und natürlich sind die Verkäufer immer bereit, für ein nettes Gespräch schließlich doch einen kleinen Nachlass zu geben. "Die Mundharmonikas kosten fünf Euro", ruft Müller einem Mann zu, der sich zögernd über eine Kiste gebeugt hat. "Vier Euro, wenn sie ein Lied spielen können." Kann der Mann nicht. Also kein Rabatt für ihn.