24. September 2018, 22:02 Uhr Puchheim Verkehrsbehinderungen durch Spendenlauf

Mit einem Sechs-Kilometer-Spendenlauf will die evangelische Gemeinschaft in Puchheim für das Recht auf sauberes Trinkwasser demonstrieren. Der Lauf findet am Samstag, 29. September, zwischen 10 und 12.30 Uhr statt. Die Entfernung bemisst sich an der durchschnittlichen Wegstrecke, die Frauen und Kinder in einigen Teilen der Welt zurücklegen müssen, um an Trinkwasser zu gelangen. Startpunkt ist auf der Nordseite des S-Bahnhofs. Die Laufstrecke führt laut Stadtverwaltung über Josef- und Allinger Straße sowie den Planieweg bis zur Alten Bahnhofstraße in Puchheim-Ort. Zurück geht es durch die Pappelallee. Während des Laufs kann es zu Behinderungen für Verkehrsteilnehmer kommen.