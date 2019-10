CSU, FW, SPD und die Mehrheit der UBP in Puchheim lehnen den Vorschlag ab, jede Maßnahme des Stadtrats kontrollieren zu lassen. Jetzt soll ein Konzept erarbeitet werden, wie eine solche Prüfung aussehen könnte

Der Stadtrat von Puchheim hat mit großer Mehrheit einen Antrag abgelehnt, wonach alle Maßnahmen der Kommune auf ihre Folgen für das Klima geprüft werden sollen. CSU und SPD halten einen solchen "Klimacheck" für nicht praktikabel, die Vertreterin der Freien Wähler fragte, ob Straßen künftig nicht mehr saniert würden, weil das garantiert nicht klimafreundlich sei.

Den Antrag auf einen Klimacheck hatten die Grünen eingebracht. Sie nehmen damit Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) beim Wort, der bei der Kundgebung von "Fridays for Future" in Puchheim im September eine solche Prüfung gefordert hatte. Seidl bedankte sich denn auch bei den Grünen für die Unterstützung, tadelte aber den "Übereifer einer Fraktion", die zehn Tage nach seiner Ansprache schon einen Antrag eingereicht habe. Er hätte sich einen fraktionsübergreifenden Vorschlag gewünscht. Altbürgermeister Erich Pürkner (CSU) sprach von einem "Schaufenster-Antrag" des Bürgermeister-Kandidaten Manfred Sengl. Pürkner warnte davor, die Verwaltung zu überfordern, wenn sie alle Vorschläge und Projekte hinsichtlich ihrer Relevanz für das Klima durchleuchten soll. Ähnlich wie Manuela von Hagen (FW) fragte er nach den Konsequenzen: Würde man das Schwimmbad nicht sanieren und erweitern, weil Ressourcen verbraucht werden? Und ist eine Zapfsäule für Elektroautos sinnvoll, wenn deren Produktion den Abbau metallischer Rohstoffe erfordert, der mit Umweltzerstörungen verbunden ist? "Solche Fragen kann doch keiner hier im Rathaus beantworten", sagte Pürkner.

Von Hagen, die die Idee grundsätzlich befürwortet, erinnerte daran, dass eine Bürgerin vorher in der aktuellen Stunde den Stadtrat aufgefordert hatte, kein öffentliches Silvesterfeuerwerk abzuhalten, wegen des Feinstaubs. "Ich bin entsetzt, dass Sie glauben, die Verwaltung könnte solche komplexen Fragen bewältigen", sagte Pürkner an den Bürgermeister und die Grünen gerichtet. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jean-Marie-Leone bezweifelt die Praktikabilität. "Wir müssen handungsfähig bleiben", mahnte er. Dagegen forderte Grünen-Fraktionssprecher Sengl, Klimaschutz bei allen Projekten "von Anfang an mitzudenken". Der Bürgermeister erklärte, Klimacheck bedeute nicht, dass detaillierte Ausarbeitungen gemacht würden. "Sie rudern zurück", widersprach Pürkner und zitierte den Antragstext der Grünen.

Sengl verwies darauf, dass andere Kommunen längst einen Klimacheck eingeführt hätten. Der Kreistag von Fürstenfeldbruck hatte vor kurzem einen Antrag der SPD-Fraktion fast einstimmig gebilligt, die unter dem Schlagwort vom Klimanotstand gefordert hatte, dass alle Maßnahmen des Landkreises auf ihre Klimarelevanz geprüft werden sollen. Jedes halbe Jahr soll die Verwaltung über die Ergebnisse berichten.

In Puchheim schlug der Bürgermeister nach der kontroversen Debatte vor, den Punkt zu vertagen und ein Konzept erarbeiten zu lassen. Max Keil (UBP) mühte sich, den Kollegen ins Gewissen zu reden. Beim Klimacheck handele es sich im Grunde um eine Selbstverständlichkeit. "Wir sind geforderte, bei jeder Investition die Nachfolgelasten festzustellen", sagte er. Das gelte auch, wenn die Themen immer komplexer werden. Sein Appell verfing allerdings nicht einmal in seiner eigenen Fraktion. CSU, FW, SPD und die UBP außer Keil stimmten gegen den Antrag der Grünen. Der Vorschlag Seidls hingegen wurde einstimmig angenommen, was dem Stadtrat eine zweite Debatte über die Sinnhaftigkeit bescheren dürfte.