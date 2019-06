13. Juni 2019, 22:16 Uhr Puchheim Spendenaktion im Supermarkt

Die Puchheimer-Eichenauer Tafel und die Tierschützer der "Pfotenhelfer" sollen die Nutznießer einer Aktion der Jungen Union Puchheim (JU) am Samstag sein. Zwischen zehn und 13 Uhr wollen die JU-Mitglieder im AEZ-Supermarkt an der Lochhauser Straße 1 die Kunden mit der Aktion "Plus 1" animieren, zusätzlich zu ihrem Einkauf ein Produkt mehr einzukaufen und es für die Aktion spenden.