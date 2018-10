19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Puchheim Schüler bei Unfall verletzt

Ein Schüler ist bei einem Verkehrsunfall in der Puchheimer Birkenstraße am vergangenen Donnerstag leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Mann hatte gegen 7.30 Uhr von seinem Grundstück in die Straße einfahren wollen. Dabei übersah er den elfjährigen Radfahrer. Der Bub konnte nicht mehr abbremsen, prallte gegen den Wagen und stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.