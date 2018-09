16. September 2018, 22:04 Uhr Puchheim Radlerin fährt gegen Auto und verletzt sich

Leicht verletzt hat sich am Samstag gegen 17.45 Uhr in Puchheim-Ort eine 71-Jährige Puchheimerin, die mit dem Fahrrad gegen den Kotflügel eines Autos fuhr und stürzte. Sie erlitt dabei leichte Schürfwunden am Ellbogen. Eine 66-jährige Autofahrerin aus Germering hatte die Radlerin an der Augsburger-/Eichenauer Straße übersehen.